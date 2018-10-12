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Arda Turan - Berkay kavgasının görüntüleri ortaya çıktı!

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

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Arda Turan - Berkay kavgasının görüntüleri ortaya çıktı!

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

12 Ekim 2018 Cuma 19:49
Arda Turan - Berkay kavgasının görüntüleri ortaya çıktı!

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Yıldız futbolcu Arda turan ve ünlü şarkıcı Berkay Şahin arasında gece geç saatlerde Gizli Kalsın isimli mekanda çıkan bir kavga sonucunda Berkay'ın burnu kırılmış ve Arda Turan daha sonra Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneye silahla giderek kavgaya devam etmişti.

Arda Turan ile Berkay Şahin'in kavga ettiği görüntüleri ortaya çıktı.

İşte o görüntüler;

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Son Güncelleme: 12.10.2018 21:18
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Yorumlar
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Tolga 44 dakika önce

Memleket meselesi oldu anasını satayim , şehit haberi 40 saniye , onun bunun haberi günlerce p daldan o Dala sallanıp duruyor ayıp vAllahi billahi

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Recep 25 dakika önce

Ülkemizin başka hiç bir sorunu yok böyle kendini bilmezlerle haber yapmayın şımarık herifler bunlar

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