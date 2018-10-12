Arda Turan - Berkay kavgasının görüntüleri ortaya çıktı!

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Yıldız futbolcu Arda turan ve ünlü şarkıcı Berkay Şahin arasında gece geç saatlerde Gizli Kalsın isimli mekanda çıkan bir kavga sonucunda Berkay'ın burnu kırılmış ve Arda Turan daha sonra Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneye silahla giderek kavgaya devam etmişti.

Arda Turan ile Berkay Şahin'in kavga ettiği görüntüleri ortaya çıktı.

İşte o görüntüler;