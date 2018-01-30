Arazi Yüzünden Çıkan Tartışma Kardeş Cinayetine Dönüştü

Sakarya'da korkunç olay. İki kardeşin arazi tartışması cinayetle sonuçlandı. Polis abisini silahla vurarak öldüren şahsın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde arazi yüzünden çıkan tartışma kanlı sona erdi. Sakarya'nın Karapürçek mahallesinde yaşayan M.A. ve B.A. arazi meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

M.A yanındaki silahla ağabeyi B.A'ya ateş açtı. Ağır yaralandığı öğrenilen B.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. B.A. burada yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ağabeyini öldüren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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