Apartmandaki Köpek Kavgası Kanlı Sona Erdi! Ölü ve Yaralılar Var

Bursa'nın Mudanya ilçesinde köpek yüzünden çıkan tartışma kanlı sona erdi. Olayda kayınpeder ve damadı hayatını kaybederken , bir kişi de yaralandı. Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi Osmangazi Caddesindeki bir apartmanda yönetici ve köpek besleyen aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

İddialara göre apartmanda yöneticilik yapan H.M.K (38) , aynı apartmanda oturan Hilmi Şen ve onun damadı Ali Çelik ile evlerinde besledikleri köpeğin sürekli ses yaptığı gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine H.M.K belinden çıkardığı tabancayla damat ve kayınpederine kurşun yağdırdı. Saldırı sırasında olay yerinde bulunan bir kişi daha yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Mudanya devlet hastanesine kaldırdı.

YENİ BİLGİ

Doktorların tüm müdahelelerine rağmen kurtarılamayan Hilmi Şen ve Ali Çelik'in hayatını kaybettiği, olay sırasında bölgede bulunduğu için yaralanan H.U. 'nun tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis H.M.K'yı gözaltına aldı.