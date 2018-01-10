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AÖF Sınavlarına Girecek Olanlar Dikkat! Önemli Duyuru (Bundan Sonra Geçersiz)

Haftasonu gerçekleştirilecek Açıköğretim sınavlarına girecek olan öğrencilerin, sınava girebilmeleri için yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgelerini bulundurmaları gerekiyor.  

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AÖF Sınavlarına Girecek Olanlar Dikkat! Önemli Duyuru (Bundan Sonra Geçersiz)

Haftasonu gerçekleştirilecek Açıköğretim sınavlarına girecek olan öğrencilerin, sınava girebilmeleri için yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgelerini bulundurmaları gerekiyor.  

10 Ocak 2018 Çarşamba 20:38
AÖF Sınavlarına Girecek Olanlar Dikkat! Önemli Duyuru (Bundan Sonra Geçersiz)

AÖF Sınavlarına Girecek Olanlar Dikkat! Önemli Duyuru (Bundan Sonra Geçersiz)

Haftasonu gerçekleştirilecek Açıköğretim sınavlarına girecek olan öğrencilerin, sınava girebilmeleri için yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgelerini bulundurmaları gerekiyor.  

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinden yapılan açıklamada, AÖF sınavlarında artık her belge kabul edilmeyecek. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek sınav dahil olmak üzere bundan sonraki tüm sınavlarda öğrenci kimlik kartı, ehliyet, baro kartı, mesleki kimlik kartı ve askeri kimlik belgesi geçerli olmayacak.

Öğrencilerin sınava girmeleri için fotoğraflı sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) yanlarında getirmeleri gerekiyor.  Öğrenciler sınav giriş belgelerini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle elde edebilirler. 

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.01.2018 20:42
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