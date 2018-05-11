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AÖF Öğrencileri Dikkat! DGS ve Üç Ders Duyurusu!

Anadolu Üniversitesi , 3 ders ve DGS sınavının 21 Temmuz 2018 tarihinde olduğunu sınavların aynı gün içerisinde yapılacağı için öğrencilerin sınavlar için aynı sınav merkezlerini tercih etmesi gerektiğini duyurdu.

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AÖF Öğrencileri Dikkat! DGS ve Üç Ders Duyurusu!

Anadolu Üniversitesi , 3 ders ve DGS sınavının 21 Temmuz 2018 tarihinde olduğunu sınavların aynı gün içerisinde yapılacağı için öğrencilerin sınavlar için aynı sınav merkezlerini tercih etmesi gerektiğini duyurdu.

11 Mayıs 2018 Cuma 17:22
AÖF Öğrencileri Dikkat! DGS ve Üç Ders Duyurusu!

Anadolu Üniversitesi , 3 ders ve DGS sınavının 21 Temmuz 2018 tarihinde olduğunu sınavların aynı gün içerisinde yapılacağı için öğrencilerin sınavlar için aynı sınav merkezlerini tercih etmesi gerektiğini duyurdu. Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim sistemine göre AÖF İktisat ve İşletme Fakülteleri Lisans ya da önlisans programlarındaki öğrencileri doğrudan ilgilendiren duyuruda şu ifadelere yer verildi : 

Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler için Üç ders sınavı, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 15:00'de, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecektir.

2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018 Cumartesi aynı gün yapılacaktır.

Dikey Geçiş Sınavı: 21 Temmuz 2018 Cumartesi Saat:10:00

Üç Ders Sınavı: 21 Temmuz 2018 Cumartesi Saat:15:00

Her iki sınava katılmak isteyen adaylar Dikey Geçiş Sınav merkezi ile Üç Ders sınav merkezini aynı il seçmelidirler. ÖSYM Aday İşlemleri DGS Sınav Merkezi tercihi sırasında yukarıda yer alan üç ders sınav merkezlerini tercih etmelidirler.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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