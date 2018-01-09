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Antalya'daki O Sapık Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Antalya'da iki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Elde edilen bilgilere göre, dün saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesinde ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki R.K. ekmek almak için evden çıktı.

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Antalya'daki O Sapık Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Antalya'da iki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Elde edilen bilgilere göre, dün saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesinde ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki R.K. ekmek almak için evden çıktı.

09 Ocak 2018 Salı 21:15
Antalya'daki O Sapık Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Antalya'daki O Sapık Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Antalya'da iki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Elde edilen bilgilere göre, dün saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesinde ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki R.K. ekmek almak için evden çıktı.

Bu sırada küçük kızı bisikletiyle takip etmeye başlayan Mehmet E. isimli şahıs, marketten geri dönen kızı adres sorma bahanesiyle durdurdu. Bir süre küçük kızla yan yana yürüyen şahıs daha sonra küçük kızı taciz etti. Zanlı balkından bir kadının seslenmesiyle korkarak olay yerinden kaçtı. Ağlayarak eve giden küçük kız çocuğu durumu ailesine bildirdi.

Ailenin şikayeti üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis , şahsın daha önce de bir başka kızı taciz eden Mehmet E. olduğunu belirledi. Kısa süre sonra yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradan da tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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Son Güncelleme: 09.01.2018 21:20
Anahtar Kelimeler:
AntalyaAntalyadaki O Sapık
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