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Antalya'da Dehşete Düşürüen Video! Kızının Arkadaşını Eve Çağırıp Dehşeti Yaşattı! Canlı Yayınladı

Antalya'da canlı yayında dehşet anları. Kızının fotoğrafını paylaşan arkadaşını tekme tokat döven aile sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

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Antalya'da Dehşete Düşürüen Video! Kızının Arkadaşını Eve Çağırıp Dehşeti Yaşattı! Canlı Yayınladı

Antalya'da canlı yayında dehşet anları. Kızının fotoğrafını paylaşan arkadaşını tekme tokat döven aile sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

17 Ocak 2018 Çarşamba 15:44
Antalya'da Dehşete Düşürüen Video! Kızının Arkadaşını Eve Çağırıp Dehşeti Yaşattı! Canlı Yayınladı

Antalya'da Dehşete Düşürüen Video! Kızının Arkadaşını Eve Çağırıp Dehşeti Yaşattı! Canlı Yayınladı

Antalya'da canlı yayında dehşet anları. Kızının fotoğrafını paylaşan arkadaşını tekme tokat döven aile sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Görüntüleri ihbar kabul eden polis, olaya karışanların hepsini gözaltına aldı.  Antalya'da bir anne, kızının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan 13-14 yaşlarındaki kız çocuğunu evine çağrıp hakaretler yağdırdı, tekme tokat dövdü, bu anları sosyal medyadan canlı olarak yayımladı.

Yine bu olay sırasında evde bulunan akraba oldukları düşünülen kadın ve erkeklerde 13-14 yaşındaki kızı öldüresiye darp ettiler. Görüntülerin sonunda bir kadının küçük kız çocuğuna 'soyun kız, soyun' dediği görülüyor. Polis görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılmasııyla birlikte harekete geçti. Herhangi bir şikayet durumu beklenilmeksizin harekete geçen polis, olaya karıştığı öğrenilen, 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden ikiisnin 25 ayrı suçtan kaydı olduğu bildirildi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 17.01.2018 15:48
Anahtar Kelimeler:
AntalyaAntalya Son DakikaAntalya 17 Ocak 2018
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