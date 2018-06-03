Antalya'da Can Pazarı! 9 Ölü, 1 Kişi Kayıp

Antalya'da sürat teknesi felaketi! 9 göçmen hayatını kaybetti, 5 kişi balıkçılar ve sahil güvenlik unsurlarınca kurtarıldı, 1 kişinin kayıp olduğu bildiriliyor.

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında sürat teknesi battı. 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı. Az önce haber merkezlerine son dakika olarak düşen kazaya ilişkin detaylar gelmeye başladı. Antalya 'nın Demre ilçesi açıklarında sürat teknesi henüz öğrenilemeyen bir sebeple battı. Kazada 9 göçmen boğularak hayatını kaybetti, 1 kişinin kayıp olduğu bildiriliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ve balıkçılar kayıp olduğu belirtilen kişinin arama çalışmaları sürdürüyor.

Kamuda son dakika gelişmeleri, Türkiye'de en çok okunan haberler, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA