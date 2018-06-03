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Antalya'da Can Pazarı! 9 Ölü, 1 Kişi Kayıp

Antalya'da sürat teknesi felaketi! 9 göçmen hayatını kaybetti, 5 kişi balıkçılar ve sahil güvenlik unsurlarınca kurtarıldı, 1 kişinin kayıp olduğu bildiriliyor. 

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Antalya'da Can Pazarı! 9 Ölü, 1 Kişi Kayıp

Antalya'da sürat teknesi felaketi! 9 göçmen hayatını kaybetti, 5 kişi balıkçılar ve sahil güvenlik unsurlarınca kurtarıldı, 1 kişinin kayıp olduğu bildiriliyor. 

03 Haziran 2018 Pazar 10:21
Antalya'da Can Pazarı! 9 Ölü, 1 Kişi Kayıp

Antalya'da sürat teknesi felaketi! 9 göçmen hayatını kaybetti, 5 kişi balıkçılar ve sahil güvenlik unsurlarınca kurtarıldı, 1 kişinin kayıp olduğu bildiriliyor. 

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında sürat teknesi battı. 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı. Az önce haber merkezlerine son dakika olarak düşen kazaya ilişkin detaylar gelmeye başladı. Antalya 'nın Demre ilçesi açıklarında sürat teknesi henüz öğrenilemeyen bir sebeple battı. Kazada 9 göçmen boğularak hayatını kaybetti, 1 kişinin kayıp olduğu bildiriliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ve balıkçılar kayıp olduğu belirtilen kişinin arama çalışmaları sürdürüyor.

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Son Güncelleme: 03.06.2018 10:22
Anahtar Kelimeler:
Antalya Can PazarıAntalya
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