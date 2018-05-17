Antalya Manavgat'taki Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kısa süre içerisinde itfaiye ekiplerinin müdahelesiyle kontrol altına alındı. Manavgat Sorgun Çamlığı'nda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri , Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Manavgat Belediyesi'nin tanker ve iş makineleriyle müdahelede bulunuldu. Yangının kısa süre içerisinde kontrol altına alındığı örğenilirken, 2 dönüm kızılçam ormanının yangında zarar gördüğü bildirildi. Manavgat Orman İşletme Müdürü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yetkililer bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Manavgat Belediye Başkanı'nın da daha sonra bölgeye geldiği ve incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alıdğı bildirildi.

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