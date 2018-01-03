Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Antalya'lı Servis Elemanı Bilet Dahi Almamış ( Milyoner Olduğu İddia Edilmişti)

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı dört çeyrek biletten birinin sahibi olduğu öne sürülen ilaç firması servis personeli 25 yaşındaki Murat Tokmak, parası olmadığı için bilet dahi almadığını söyledi.

banner396

Antalya'lı Servis Elemanı Bilet Dahi Almamış ( Milyoner Olduğu İddia Edilmişti)

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı dört çeyrek biletten birinin sahibi olduğu öne sürülen ilaç firması servis personeli 25 yaşındaki Murat Tokmak, parası olmadığı için bilet dahi almadığını söyledi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 18:43
Antalya'lı Servis Elemanı Bilet Dahi Almamış ( Milyoner Olduğu İddia Edilmişti)

Antalya'lı Servis Elemanı Bilet Dahi Almamış ( Milyoner Olduğu İddia Edilmişti)

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı dört çeyrek biletten birinin sahibi olduğu öne sürülen ilaç firması servis personeli 25 yaşındaki Murat Tokmak, parası olmadığı için bilet dahi almadığını söyledi.

İş yerine eşinin rahatsızlığı nedeniyle 3 günlük izin aldığı için gitmediğini söyleyen Murat Tokmak,  izin aldığı için pişman olduğunu, haberlerin gerçekleri yansıtmadığını söyledi. Tokmak, "Hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Motor kurye olarak çalışıyorum. Yani böyle bir şeyin olmadığını herkes biliyor. Bu bilgiler nerden yayıldı anlayamadım.

Bu bilgiler nerden yayıldıysa hukuki işlem başlatılacak. Avukat aracılığıyla hepsi hallolacak. Benim ailemi kimse risk altına atmak zorunda değil. Asılsız bilgilere gerek yok. Elbisem zaten belli, çalıştığım mekanım belli. Bu sıkıntılara hiç gerek yok. Biz de bir vatandaşız, bizim de geçindirdiğimiz bir ailemiz var. Kime çıktıysa onu bulsunlar, layığı ile konuşsunlar, bende olmadığı kesin" dedi.

KAYNAK: SONDAKİKA.COM

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
AntalyalıAntalyalı Servis Elemanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı'na Ait Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı'na Ait Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı
Milli Piyango'nun Büyük İkramiye Talihlisi 25 Yaşındaki Servis Elemanı Çıktı!
Milli Piyango'nun Büyük İkramiye Talihlisi 25 Yaşındaki Servis Elemanı Çıktı!
Öz Kızına Tecavüz Eden Sapık Baba Tutuklandı!
Öz Kızına Tecavüz Eden Sapık Baba Tutuklandı!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim