Antalya'lı Servis Elemanı Bilet Dahi Almamış ( Milyoner Olduğu İddia Edilmişti)

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı dört çeyrek biletten birinin sahibi olduğu öne sürülen ilaç firması servis personeli 25 yaşındaki Murat Tokmak, parası olmadığı için bilet dahi almadığını söyledi.

İş yerine eşinin rahatsızlığı nedeniyle 3 günlük izin aldığı için gitmediğini söyleyen Murat Tokmak, izin aldığı için pişman olduğunu, haberlerin gerçekleri yansıtmadığını söyledi. Tokmak, "Hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Motor kurye olarak çalışıyorum. Yani böyle bir şeyin olmadığını herkes biliyor. Bu bilgiler nerden yayıldı anlayamadım.

Bu bilgiler nerden yayıldıysa hukuki işlem başlatılacak. Avukat aracılığıyla hepsi hallolacak. Benim ailemi kimse risk altına atmak zorunda değil. Asılsız bilgilere gerek yok. Elbisem zaten belli, çalıştığım mekanım belli. Bu sıkıntılara hiç gerek yok. Biz de bir vatandaşız, bizim de geçindirdiğimiz bir ailemiz var. Kime çıktıysa onu bulsunlar, layığı ile konuşsunlar, bende olmadığı kesin" dedi.

KAYNAK: SONDAKİKA.COM