Antalya'da Küçük Kızı Dövenler Gözaltına Alındı

Skandal haberin bugünkü adresi Antalya oldu. Alınan son bilgilere göre 14 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, birbirlerini tanıyan İ.Y.A. ile N.Ö, henüz belirlenemeyen sebeple tartıştı. İddiaya göre İ.Y.A., sosyal medya üzerinden N.Ö.’nün fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafını paylaştığını gören N.Ö. isimli kişi de durumu annesi A.K. ile yakınları 19 yaşındaki D.Ö. ve 18 yaşındaki A.C.’ye anlattı. Bunun üzerine 13-14 yaşlarındaki İ.Y.A. eve davet edildi.

Kızının resminin paylaşılmasına oldukça sinirlenen anne A.K., çağırması sonucu eve gelen genç kıza hakaret ederek tekme tokat dövmeye başladı. Genç kız tartıştığı N.Ö. ve evdeki şahıslardan A.C. tarafından da tartaklanırken o anları ise D.Ö. isimli şahıs cep telefonuyla kaydederek sosyal medya üzerinden canlı şekilde yayınladı.

Görüntüleri ihbar kabul eden Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti ve önce olayın yaşandığı yeri tespit etti. Eve baskın düzenleyen ekipler, anne A.K., N.Ö., D.Ö. , A.C. ve olay anında evde bulunan E.Y.K.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.K., D.Ö. ve A.C. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, D.Ö. ve A.C.D.’nin daha önceden 25 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Yaşı küçük olan N.Ö.’nün çocuk şubedeki ifade işlemlerinin de devam ettiği alınan son bilgiler arasında.

Görüntülerde sorgulanan genç kıza önce anne tokat atarak tartaklamaya başlıyor. Sonra bir köşede oturan ve korktuğu her halinden belli olan kız çocuğuna odadaki diğer kadın ve erkekler aralıklarla vurmaya başlıyor. Küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğunun ortada olduğu görüntülerde, genç kız saçından sürüklenip tekme tokat darp ediliyor. Görüntülerin sonunda aynı kadın genç kızdan soyunmasını istiyor ve canlı yayın bu noktada kesiliyor.

İşte o skandal anlar

Kpsscafe.com.tr | Ankara