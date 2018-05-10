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Antalya'da Korkunç Kaza! 3 Ölü, 11 Yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde minibüsün arkadan çarptığı otel servisi devrildi, kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.

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Antalya'da Korkunç Kaza! 3 Ölü, 11 Yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde minibüsün arkadan çarptığı otel servisi devrildi, kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.

10 Mayıs 2018 Perşembe 23:09
Antalya'da Korkunç Kaza! 3 Ölü, 11 Yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde minibüsün arkadan çarptığı otel servisi devrildi, kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.  Bugün 15.45 sıralarında Antalya -Kemer karayoluında M.Ç yönetrimindeki minibüs yol ortasındaki bariyerlere çarparak, Osman Köse yönetimindeki içinde otel çalışanlarının bulunduğu servise arkadan çarptı.

Kaza sonrası servis minibüsü orta refüje doğru yan şekilde devrildi. Minibüs ise yol kenarına savruldu. Kazada otel servisi içerisinde yer alan Nuran Demircioğlu ve Saliha Aybüke olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan Burcu Aslan'da kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Serviste bulunan 11 kişiyse yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya sebep olan minibüs şoförü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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