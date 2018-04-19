Antalya'da Kayıp Olarak Aranan Ahmet Topuz'un Cesedi Bulundu

Oğlunun geçtiğimiz Çarşamba günü Cumhuriyet Polis karakoluna kayıp başvurusu yaptığı, sosyal medya siteleri aracılığıyla da aranan Ahmet Topuz'un cansız bedeni bulundu.

Yayla Mahallesi 2521 Sokak Yıldızlar Apartmanında ikamet eden 68 yaşındaki Ahmet Topsuz'un cesedi, sigara içmek için balkona çıkan komşusu tarafından bulundu. Komşusu ağaç altında yerde yatar vaziyette bulunan Ahmet Topuz'u görür görmez 112 acil servis ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet Topuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen eşi ve çocukları sinir krizi geçirirken, Ahmet Topuz'un evinin önündeki 6 metrelik duvardan aşağı düştüğü, incir ağacının yapraklarının kapatması nedeniyle yukarıdan bakılmasına rağmen görülemediği belirtildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından talihsiz adamın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna sevk edildi.