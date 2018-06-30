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Antalya'da Kayıp Müzisyenden Kötü Haber Geldi! 

Antalya'nın Kaş ilçesinde kamp yaptığı alanda kayboılan müzisyen Metin Kor'un cansız bedenine ulaşıldı. Antalya'nın Kaş ilçesinde kamp yaptığı alanda kaybolan müzisyen Metin Kor'un cansız bedenine ulaşıldı. Gömbe Mahallesi Kaş-Seydikemer sınırında hayvanlarını otlatan çobanlar, cansız erkek bedenine rastladı.

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Antalya'da Kayıp Müzisyenden Kötü Haber Geldi! 

Antalya'nın Kaş ilçesinde kamp yaptığı alanda kayboılan müzisyen Metin Kor'un cansız bedenine ulaşıldı. Antalya'nın Kaş ilçesinde kamp yaptığı alanda kaybolan müzisyen Metin Kor'un cansız bedenine ulaşıldı. Gömbe Mahallesi Kaş-Seydikemer sınırında hayvanlarını otlatan çobanlar, cansız erkek bedenine rastladı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 16:19
Antalya'da Kayıp Müzisyenden Kötü Haber Geldi! 

Antalya'nın Kaş ilçesinde kamp yaptığı alanda kayboılan müzisyen Metin Kor'un cansız bedenine ulaşıldı. Antalya'nın Kaş ilçesinde kamp yaptığı alanda kaybolan müzisyen Metin Kor'un cansız bedenine ulaşıldı. Gömbe Mahallesi Kaş-Seydikemer sınırında hayvanlarını otlatan çobanlar, cansız erkek bedenine rastladı.

Durum yetkililere bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri cesedin kayıp Metin Kor'a ait olduğunu belirledi. Kor'un yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor. Müzisyen Kor, İstanbul'dan 20 Haziran'da geldiği Kaş'ta bir gün konakladıktan sonra aracıyla kamp yapmak için Gömbe Yaylasına gitmiş burada çadır kurmuş, daha sonraysa kendisinden haber alınamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaAntalya Kayıp Müzisyen
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