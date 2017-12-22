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Antalya'da Katliam: İşten Çıkarılan Garson Pompalı ile Dehşet Saçtı: Çok Sayıda Ölü Var

Antalya'da korkunç olay yaşandı. Alınan son bilgilere göre işten çıkarılan bir restoran çalışanı pompalı tüfekle patronu ve 2 garsonu öldürdükten sonra intihar etti.

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Antalya'da Katliam: İşten Çıkarılan Garson Pompalı ile Dehşet Saçtı: Çok Sayıda Ölü Var

Antalya'da korkunç olay yaşandı. Alınan son bilgilere göre işten çıkarılan bir restoran çalışanı pompalı tüfekle patronu ve 2 garsonu öldürdükten sonra intihar etti.

22 Aralık 2017 Cuma 10:49
Antalya'da Katliam: İşten Çıkarılan Garson Pompalı ile Dehşet Saçtı: Çok Sayıda Ölü Var

Son dakika haberi Antalya'dan geldi. Alınan son bilgilere göre işten çıkarılan garson dehşet saçtı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde işten çıkarılan restoran çalışanı bir kişi, eski patronu ve 2 garsona saldırdı. Pompalı tüfekle gerçekleştirdiği saldırıda işten çıkarılan garson, patronu ve 2 diğer garsonu öldürdükten sonra aynı silahı kendine doğrulttu ve intihar etti. Saat 10.30'da meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar Gelecek.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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