Antalya'da Katliam: İşten Çıkarılan Garson Pompalı ile Dehşet Saçtı: Çok Sayıda Ölü Var

Son dakika haberi Antalya'dan geldi. Alınan son bilgilere göre işten çıkarılan garson dehşet saçtı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde işten çıkarılan restoran çalışanı bir kişi, eski patronu ve 2 garsona saldırdı. Pompalı tüfekle gerçekleştirdiği saldırıda işten çıkarılan garson, patronu ve 2 diğer garsonu öldürdükten sonra aynı silahı kendine doğrulttu ve intihar etti. Saat 10.30'da meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar Gelecek.

Kpsscafe.com.tr | Ankara