Antalya'da İtfaiye Aracı Kaza Yaptı! 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ot yangınına müdahele için giden itfaiye aracı ile hafif ticari araç çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı.

Antalya Manavgat D-400 karayolunda Ulualan bölgesine ot yangınına müdahele için giden Hilmi K. idaresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracı, Demokrasi Kavşağı'nda Yakup Y. idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsüyle oğlu Salih Yağız ve Özgür Harman yaralandı.

Yaralanan vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekiplerince gerçekleştirilen ilk müdahelenin ardından ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

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