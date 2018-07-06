Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Antalya'da İtfaiye Aracı Kaza Yaptı! 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ot yangınına müdahele için giden itfaiye aracı ile hafif ticari araç çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı.

banner396

Antalya'da İtfaiye Aracı Kaza Yaptı! 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ot yangınına müdahele için giden itfaiye aracı ile hafif ticari araç çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı.

06 Temmuz 2018 Cuma 20:10
Antalya'da İtfaiye Aracı Kaza Yaptı! 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ot yangınına müdahele için giden itfaiye aracı ile hafif ticari araç çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı.  

Antalya Manavgat D-400 karayolunda Ulualan bölgesine ot yangınına müdahele için giden Hilmi K. idaresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracı, Demokrasi Kavşağı'nda Yakup Y. idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsüyle oğlu Salih Yağız ve Özgür Harman yaralandı.

Yaralanan vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekiplerince gerçekleştirilen ilk müdahelenin ardından ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
AntalyaAntalya Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ Sanığı Bursa Eski Valisine Ev Hapsi Verildi 
FETÖ Sanığı Bursa Eski Valisine Ev Hapsi Verildi 
Son Dakika ! Başbakan'dan Bedelli Askerlik Açıklaması 'Henüz Karar Yok'
Son Dakika ! Başbakan'dan Bedelli Askerlik Açıklaması 'Henüz Karar Yok'
Kayıp Yusuf ile İlgili Umutlar Gelen Haberle Yıkıldı! 
Kayıp Yusuf ile İlgili Umutlar Gelen Haberle Yıkıldı! 

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim