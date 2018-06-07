Antalya'da Canlı Yayında İntiharı 'Arkadaşlar' Önledi!

Antalya'nın Alanya ilçesinde bunalıma girdiği öne sürülen bir kişi, sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı canlı yayında mutfak tüğünün gazını açarak intihara kalkıştı.

Durumu gören arkadaşları derhal polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ve çilingir yardımıyla kapıyı açan polis ekipleri talihsiz adamı baygın halde buldular.

40 yaşlarında olduğu belirtilen Mehmet A.E., başlattığı canlı yayında arkadaşlarına, "Ben yoruldum ağabey. Herkes olduğu gibi devam etsin. Ben elden ayaktan düşerek yaşamak istemiyorum. Yaşarken elden ayaktan düştüm. Yeter vallahi yoruldum. İnsanlara yardım ediyorum ve ekmek vermeye yaşıyorum beni yanlış anlıyorlar. Uyur gibi giderim" şeklinde konuştu. Kısa süren konuşmadan sonra bir süre mutfakta vakit geçiren A.E. gazın etkisiyle masada uykuya daldı. Durumu fark eden A.E.'nin arkadaşları derhal polis ve sağlık ekiplerine haber berdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis çilingir yardımıyla eve girdi ve Mehmet A.E.yi baygın halde buldular. Sağlık ekiplerince ilk müdahelesi olay yerinde yapılan talihsiz adam daha sonra Alanya Alaaddin Keykubat Üniversite Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz adamın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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