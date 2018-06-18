Antalya'da Can Pazarı! 1 Ölü , 6 Yaralı

Antalya-Kemer Karayolunda meydana gelen kazada 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden çocuğun dövüş sanatıyla ilgilendiği kırmızı kuşakta olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası yeğenlerinin hayatını kaybettiğini gören amcalar sinir krizi geçirdi. Kaza bugün öğle saatlerinde Antalya-Kemer yolu Topça mevkiinde oldu. Elde edilen bilgilere göre, Kemer istikametine giden İYİ Parti seçim aracı ile bir cipin karıştığı maddi hasarlı kazanın ardından arkalarında seyir halinde olan bir kamyonet, önce cipe daha sonra hareket halinedeki başka bir kamyonete çarptı.Sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkan kamyonet daha sonra beton bariyerlere çarptıktan sonra yan devrildi.

Kazada kamyonette bulunan 13 yaşındaki Muhammet Karakoç hayatını kaybetti. Yine açık kasa kamyonette bulunan 4 kişi ile kapalı kasa kamyonetin sürücüsü ve yanındaki bir kişi de yaralandı. Kaza anını anlatan cip sürücüsü, "Biz önce İYİ Parti’nin aracıyla madde hasarlı kaza yaptık, sağa doğru yanaşırken, araç önce bize vurdu, ardından sol tarafta giden kamyonete çarptı. O da beton bariyerlere çarpıp takla atmaya başladı. Kamyonetin arkasında insanlar vardı sağa sola savruldu" dedi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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