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Anne ve Babasını Vahşice Öldürmüştü! Mağara'da Yakalandı

Kahramanmaraş'ta hayvan satışı yüzünden tartışma yaşadığı anne ve babasını av tüfeğiyle ezerek öldüren zanlı, olaydan 5 gün sonra saklandığı mağarada kıskıvrak yakalandı.

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Anne ve Babasını Vahşice Öldürmüştü! Mağara'da Yakalandı

Kahramanmaraş'ta hayvan satışı yüzünden tartışma yaşadığı anne ve babasını av tüfeğiyle ezerek öldüren zanlı, olaydan 5 gün sonra saklandığı mağarada kıskıvrak yakalandı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:48
Anne ve Babasını Vahşice Öldürmüştü! Mağara'da Yakalandı

Anne ve Babasını Vahşice Öldürmüştü! Mağara'da Yakalandı

Kahramanmaraş'ta hayvan satışı yüzünden tartışma yaşadığı anne ve babasını av tüfeğiyle ezerek öldüren zanlı, olaydan 5 gün sonra saklandığı mağarada kıskıvrak yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Hasankoca mahallesinde zihinsel engelli olduğu öğrenilen Ali Baygözlü , küçükbaş hayvan satışı yüzünden annesiyle tartışmış daha sonra 58 yaşındaki kadını av tüfeğiyle ateş ederek öldürdükten sonra babasına da saldırmış 61 yaşındaki Mehmet Baybözlü'yü tüfekle başını ezerek öldürmüştü.

Olay sonrasında günlerdir aranan Ali Baygözlü, ormanlık alanda bir mağara suç aleti olan tüfekle birlikte yakalandı. 22 yaşındaki Baygözlü'nün 5 gün boyunca çevredeki otları yiyerek hayatta kaldığı öğrenildi. Anne ve babasını öldüren şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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MağaraVahşice öldürüldü
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