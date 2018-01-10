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Anne ve Babasını Öldürüp Kayıplara Karıştı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ali Beygözlü isimli 22 yaşındaki genç, babası ve annesini av tüfeğiyle öldürtükten sonra kaçtı.

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Anne ve Babasını Öldürüp Kayıplara Karıştı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ali Beygözlü isimli 22 yaşındaki genç, babası ve annesini av tüfeğiyle öldürtükten sonra kaçtı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 17:42
Anne ve Babasını Öldürüp Kayıplara Karıştı!

Anne ve Babasını Öldürüp Kayıplara Karıştı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ali Beygözlü isimli 22 yaşındaki genç, babası ve annesini av tüfeğiyle öldürtükten sonra kaçtı.

57 Yaşındaki Mehmet Beygözlü ve 60 yaşındaki Fatma Beygözlü'nün cansız bedenleri Devlet hastanesi morguna götürüldü. Olay bu sabah ilçeye bağlı Çolşak Ali Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre ailenin evinden sabah saatlerinde silah sesleri duyan komşular, eve gittiklerinde Ali Beygözlü isimli gencin elinde av tüfeğiyle kaçtığını gördü.

Ardından eve giren komşular, talihsiz anne babanın cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin cansız bedenini hastaneye götürdü. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 22 yaşındaki Ali Beygözlü'nün yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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Son Güncelleme: 10.01.2018 17:45
Anahtar Kelimeler:
Anne BabasıJandarmaKahramanmaraşta Korkunç Olay
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