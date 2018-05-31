Anketlerde Oyu Düşük Gözüken MHP'den Tepki : Milletle Alay Ediyorlar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, anket firmalarına tepki gösterdi. Anket sonucu ve tahmin açıklayanların milli iradeye saygısızlık yaptığı, milletle alay ettiklerini söyleyen Yalçın, ortada bir algı operasyonu olduğunu söyledi.

Semih Yalçın, "Anketçilik yaygınlaştığı günden beri Türkiye'de bu işi yapan firmaların ekseriyeti siyasi ihale aldıkları için MHP’ye musallat olmuşlardır. MHP, siyasi müessiriyeti, seçmeni etkileme potansiyeli, vaatleri, özgül ağırlığı ve hepsinden de önemlisi fikriyatı göz ardı edilerek kamuoyu yoklamalarında çoğunlukla aşağılarda gösterilmiştir.

Nadiren de olsa bazı hakkaniyet sahibi firma ve isimler ise Sezar'ın hakkını Sezar'a vermişler, MHP'nin siyasi potansiyelinin sandıktaki karşılığını nesnel seçim tahminleriyle teslim etmişlerdir. Bugün de 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimiyle Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla huylunun huyundan vazgeçmediği, malum anket şirketlerinin yine devreye girdiği görülmektedir. Cumhur İttifakı'nın hakkını teslim eden bazı anket firmalarıysa MHP'nin seçimlerde kazanılacak başarıya katkılarını hiç yokmuş gibi veya en az gösterebilmek için şimdiden kılıf hazırlamaktadır. Bu haramzadelerin, MHP'nin payını yok sayarak Cumhur İttifakı'nın seçimlerde elde edeceği mukadder zafere sonradan uydurma birtakım gerekçe ve sebepler arayacakları gün gibi aşikardır." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA