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Ankete Göre Cumhurbaşkanı Adayları ve Partilerin Oy Oranları Açıklandı

SONAR Anket şirketi geçtiğimiz aylarda yaptığı anketinin sonucunu açıkladı. Açıklanan anket sonucuna göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin oy oranları kamuoyuna duyuruldu.

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Ankete Göre Cumhurbaşkanı Adayları ve Partilerin Oy Oranları Açıklandı

SONAR Anket şirketi geçtiğimiz aylarda yaptığı anketinin sonucunu açıkladı. Açıklanan anket sonucuna göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve partilerin oy oranları kamuoyuna duyuruldu.

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:57
Ankete Göre Cumhurbaşkanı Adayları ve Partilerin Oy Oranları Açıklandı

2019 seçimlerine bir yıllık süre kala anket şirketleri çalışmalarına hız kazandırdı.

Çok sayıda İl genelinde on binlerce vatandaş ile yüz yüze olarak yapılan anketlerin sonuçları açıklanmaya başladı. Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan haberde SONAR anket şirketinin anke sonuçları açıklandı. Buna göre olası bir erken seçimde AK Parti'nin oy oranı yüzde 34.43 seviyesinde belirlenirken, MHP'nin ise barajın altında kaldığı görülüyor. Araştırmaya göre kararsız seçmenler dağıtılmaması durumunda partilerin oy dağılımı şu şekilde; AK Parti 34.43 CHP 22.37, İYİ Parti 12.57, HDP 9.53, MHP 6.27, kararsızların ise 11,63 olduğu görülüyor.

Yarın seçim olsa Meclis aritmetiği SONAR anketine göre aşağıdaki gibidir.

1) AK Parti düşüş eğilimini devam ettiriyor. 2) İYİ Partinin yükselişi devam ediyor. 3) CHP yerinde saymaya devam ediyor. 4) HDP baraj üstünde. 5) MHP'nin barajı geçmesi artık mümkün değil.

Buna göre kararsız seçmenler partilere eşit şekilde oy oranına göre dağıtımı yapıldığında, bugün seçim olsa çıkan rakamlarda AK Parti'nin oy oranın yüzde 40.10, CHP'nin yüzde 25.31, İYİ Parti'nin yüzde 14.22, HDP'nin ise yüzde 10.79 olduğu görülüyor. MHP ise barajın altında kaldığı yine görülüyor.

MHP

SONAR Araştırma'nın 6 Kasım 2017 tarihindeki anketine göre MHP'nin oy oranı 7.78 iken yeni ankette bu oranın daha da düşerek 7.09 seviyesine gerilediği gözüküyor.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi

Araştırmanın Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili kısmında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 38.9'la önde olduğu görülürken, henüz bir aday göstermemiş olan CHP'nin oy oranı yüzde 18.9, İYİ Parti lideri Akşener'in oy oranı ise yüzde 15.3 olduğu görülüyor.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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