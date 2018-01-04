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Ankara'lılara Mustafa Tuna'dan Müjdeli Haber! 'Yıllardır Bekleniyordu'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Havaalanına rahat ulaşım için metro yapılacağını, gerçekleştirilecek metro inşaatının Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden de geçeceğini açıkladı.

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Ankara'lılara Mustafa Tuna'dan Müjdeli Haber! 'Yıllardır Bekleniyordu'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Havaalanına rahat ulaşım için metro yapılacağını, gerçekleştirilecek metro inşaatının Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden de geçeceğini açıkladı.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:28
Ankara'lılara Mustafa Tuna'dan Müjdeli Haber! 'Yıllardır Bekleniyordu'

Ankara'lılara Mustafa Tuna'dan Müjdeli Haber! 'Yıllardır Bekleniyordu'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Havaalanına rahat ulaşım için metro yapılacağını, gerçekleştirilecek metro inşaatının Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden de geçeceğini açıkladı.

Ankaralıların uzun süredir beklediği müjdeli haber geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara halkının yıllardır talebi olan Metro hattı projesinin hayata geçirileceğini söyledi.  

Tuna, "Havaalanı metrosu ile ilgili çalışma ve taahhütler var. Metro Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden de geçecek. Güzergah konusunda çalışmalar devam ediyor. Havaalanı metrosu, ticaret ve nüfusun yoğun olduğu yerlerden geçecek. Başka metro hatlarıyla ilgili de çalışmalarımız var. Metro ağının yaygınlaşması gerekiyor." dedi.  Yeni yılda ulaşıma zam yapılmayacağını söyleyen Tuna, Ankapark'ın iptalinin söz konusu olmadığını söyledi. Habertürk'e açıklamalarda bulunan Mustafa Tuna, Güvenpark dolmuş duraklarıyla ilgili çalışmaların da sürdüğünü hatırlatarak, "Bahçelievler 7. caddenin yayalara kapatılması ile ilgili Çankaya Belediye Başkanı ile konuştuk. Referandum yapın ne karar çıkarsa uygulayalım dedik. Daha önce yapılmış ama hayır çıkmış. Güvenpark'ta dolmuşların taşınması ile ilgili de Çankaya Belediye Başkanı ile konuştuk. Beraber çalışma yapacağız. Belediye ideolojik tartışmaların yeri değil. Milletin imkanlarını millete adaletli şekilde götürme yeridir. Ne diye kavga edelim ben anlamıyorum." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Son Güncelleme: 04.01.2018 16:37
Anahtar Kelimeler:
Mustafa TunaAnkaraAnkara Havalimanı
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