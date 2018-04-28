Ankaragücü ve Çaykur Rizespor Süper Lig'e Yükseldi

İki Efsane Takım Süper Lig'e Döndü!

Ankaragücü Süper Lig'de Spor Toto 1. Lig'in 33. Haftasında Ankaragücü, deplasmanda Grandmedical Manisaspor'u 3-0 mağlup ederek, ligin sona ermesine bir hafta kala Süper Toto Süper Lig'e yükselemeyi garantilemiş oldu. Yıllardır maddi sorunlarla başa çıkmaya çalışan Ankaragücü'nün süper ligi çıkması Ankaralılarca büyük sevinçle karşılandı. Ankaragücüyle birlikte Süper Lige çıkmayı garantileyen diğer takım Çaykur Rizespor oldu. Çaykur Rizespor deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yenerek Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

ANKARAGÜCÜ TARİHİ

Kuruluş

Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul çapında maçların yapıldığı İstanbul Ligi sürmekteyken savunma sanayisinde çalışan işçi futbolcular ile buralara işçi yetiştiren meslek okullarında okuyan gençler kendi kulüplerini kurmak için girişimlerde bulunurlar. İmalat-ı Harbiye Mektebinin son sınıf öğrencilerinden Şükrü Abbas öncülüğündeki Turan Sanatkarangücü ile Agâh Orhan öncülüğündeki Altınörs İdmanyurdu aynı tarihte, 31 Ağustos 1910 günü kurulmuştur. İki kulüplü bir birleşmeyle kurulduğu için kulübün kurucu iki başkanı vardır. Bu başkanlar Kazım Bey ve Hasan Muslihiddin Bey’dir. Daha sonra birleşecek olan iki takım ilk maçlarını birbirlerine karşı yaparlar. 4 Nisan 1911 günü yapılan maç 0-0 berabere devam eden maç çıkan olaylar nedeniyle tamamlanamamıştır. Bu dönemde sendikal faaliyette bulunarak işçi haklarını savunan çevrelerle kulüpler yakın temas halindedir.

İşgal yılları, Ankara ve Kurtuluş Savaşı

Altınörs İdmanyurdu ve Turan Sanatkarangücü, kuruluşuna öncülük ettikleri Cuma Ligi’nde kesintili de olsa oynadıktan sonra I. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle oluşan yenilgi koşullarında spora ara vermek durumunda kalırlar. Kulüplerin tarihinde İstanbul’daki işgalcilerle yapılan maçlara dair bir kayıt bulunmaması, işgalcilerle maç yapılmasının reddedilmesiyle açıklanır. Kulüplerin etkin olduğu silah fabrikalarının yabancı askerler tarafından basılması ve Kuva-yi Milliye hareketine desteğin engellenmesi üzerinde kulüpler Anadolu’ya geçme kararı alır. Türk Kurtuluş Savaşı sırasında çok zor koşullarda orduya silah ve cephane sağlayan İmalat-ı Harbiye işçilerinin bazıları savaş sırasında hayatını da kaybedecektir.

Yeni kurulan Cumhuriyet ve başkentte Ankaragücü

Kazanılan bağımsızlığın ardından ilan edilen cumhuriyetin başkenti yeniden kurulurken, Ankaragücü’nün de temelleri atılır. 1920 yılından itibaren Ankara’da bulunan iki klüp 1922 yılından itibaren yeniden faaliyete geçer. Başkent Ankara’da ilk resmî futbol maçı 26 Ekim 1922 günü bugünkü Cebeci İnönü Stadyumu’nun bulunduğu yerde yapılan maçta Anadolu Sanatkarangücü askeri takım olan Talimgâhgücü’nü 2-1 yener. Başkentin gelişmesi ve özellikle işçilerin artmasıyla birlikte sonradan Ankaragücü adını alacak kulübe destek artar. Fabrikalar çerçevesinde dayanışma sandıklarıyla, işçi örgütleriyle birlikte gelişen kulüp sosyal alanda da faaliyet gösterecek, o dönemde ilgi çeken bir bando takımı kuracaktır. Ankara’da kurulan ilk futbol ligi 1923-24 sezonuyla açılırken iki kulüp Anadolu-Turan Sanatkarangücü olarak birlikte katılır. Bu dönemden sonra çeşitli farklı isimler altında mücadele edilecektir. 1933 yılında bugünkü adı olan Ankaragücü adını alacak olan mahalli Ankara Liginde çok kez şampiyon olacaktır. Profesyonel milli ligin kurulmasıyla bugüne dek gelen macerasına devam edecektir.

Arma

İmalat-ı Harbiye çalışanları tarafından desteklenen ve çalışanların bizzat oynadıkları Ankaragücü arması da kuruluşu ile örtüşen bir semboldür. İmalat-ı Harbiye yani günümüz anlamıyla savaş malzemesi üretimi yapan devlet menşeili kuruluşun adıyla paralel olarak yatık bir mermiden esinlenerek çizilen logo asaleti ve vatanı müdafaayı simgelemektedir.Ayrıca şehit veren iki takımdan birisi olan Ankaragücü, “Milli Mücadele” yıllarında ülkeye yaptığı hizmetlerle ön plana çıkmıştır.

Diğer kulüplerle ilişkiler

Ayrıca kulübün kardeş kulübü de Bursaspor’dur. Bursaspor ve Ankaragücü taraftarları arasında kurulan ölümsüz dostluğun çok anlamlı bir de hikâyesi vardır. Ankara’da üniversitede okurken, Ankaragücü taraftarları içinde yer alan Bursasporlu Abdülkerim Bayraktar’ın Anadolu takımlarının dayanışması konusundaki örnek davranışı klasikleşir ve 1993′te Abdülkerim Bayraktar’ın şehit olmasıyla daha da alevlenen örnek dostluğun sonsuza kadar süreceği vurgulanmaktadır.

Avrupa Kupaları

UEFA Kupa Galipleri Kupası

1972/73 Ankaragücü -Leeds United 1-1 0-1 – 1. Tur

1973/74 Ankaragücü – Glasgow Rangers 0-2 0-4 – 1. Tur

1981/82 Ankaragücü – SKA Rostov 0-3 0-2 – 1. Tur

UEFA Kupası

1999/00 Ankaragücü – B36 Tórshavn 1-0 1-0 – ET

1999/00 Ankaragücü – Atletico Madrid 0-3 1-0 – 1. Tur

2002/03 Ankaragücü – Deportivo Alavés 1-2 0-3 – 1. Tur

Başarıları

Türkiye Kupası:

Şampiyonluk (2): 1972, 1981

İkincilik (3): 1973, 1982, 1991

2. Lig:

Şampiyonluk : 1969

Şampiyonluk : 1977

Şampiyonluk : 2017

Türkiye Futbol Şampiyonası:

Şampiyonluk (1): 1949[27]

Ankara Futbol Ligi:

Şampiyonluk (5): 1935–36, 1936–37, 1951–52, 1955–56, 1956–57

ÇAYKUR RİZESPOR TARİHİ

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RİZESPOR TARİHİ

Bir limon fidanının hikâyesi

Rizespor’un kuruluşu çok özverili çabalar sonucu gerçekleşmiştir. Şehrin önde gelen tüccar ve eski futbolcularından Atıf Taviloğlu ve Muharrem Kürkçü, yaşadıkları şehrin ismini taşıyacak bir kulüp kurmaya karar verirler. Yalnız, 1953 yılının Rize’sinde yaşam koşulları malumdur. Eskilerin deyimiyle “Kıtlık” vardır. Kuruluş masrafları nasıl karşılanacak, Kulüp nasıl yaşatılacaktı. Atıf Taviloğlu Gülbahar (Haldoz) Mahallesi’ndeki bahçesinden söküp getirdiği bir limon fidanının açık artırmaya çıkarılması sonucu 30 lira elde edilir. Bu para ile Çaykur Rizespor’un temelleri atılmış olur.

Rizespor’un kurucuları

27-30 Nisan tarihleri arasında Rize Gazetesi’nde yayınlanan Rizespor ve Gençlik Kulübü Nizamnamesinde; Yakup Temizel, Atıf Taviloğlu, İsmet Bilsel, Yaşar Hilmi Dömbekçioğlu veMuharrem Kürkçü kurucular olarak yer alıyordu. Yaşar Hilmi Dömbekçioğlu Rizespor’un kurucu başkanı olarak tarihe geçiyordu. Kulübün öncelikli gayesi, Rize’de gençliğin beden ve kültürel yeteneklerini artırmak ve bu sahada sunulacak öğretilerle gelişimlerine katkıda bulunmak şeklinde belirleniyordu. Kuruluş Günü için Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı anlamlı günün 34. yıldönümü olan 19 Mayıs 1953 tarihi Rizespor’un kuruluş günü olarak karar verilir.

İlk renklerimiz yeşil-sarı belirlenir

Uzun yıllar Rize futbolunun sancaktarlığını yürüten Kulübün renklerinin sarı yeşil olarak benimsenmesi de oldukça anlamlı idi. Sarı, portakal ve limon narenciyesini, yeşil de çayı simgeliyordu. Bu ürünler doğanın zümrüt Rize’ye bahşettiği en kıymetli mahsullerdi.

Kimler geldi kimler geçti

1953’den 1968’e Rizespor tarihinin 15 yıllık profesyonellik öncesi demlenme kesitinde, Ahmet Durmuş, Ali Durmuş (Milli Ali), Abdullah Fındık (Kamyon), Fuat Kondakçı, Recep Tecimer, Kenan Tiryaki, Mustafa Erol, İrfan Akaslan, Mahmut Salim Yavuz, Sadık Kazancı, Ahmet Kemal Yavuz, Hamit Kazancı, Mustafa Veziroğlu, Yaşar Kaptan, Yılmaz Özkan, Mümtaz Balta, Ahmet Fenci, Akif Fenci, Oktay Arayıcı (Edebiyatçı), Çetin, Abdullah Kıtır, Abdullah Şeker, Muzaffer Kazdal, Sedat Bakırcı ve Ömer Çakır gibi yerel kramponlar Rizespor’da forma giyme onurunu yaşadılar.

Bir avuç Rizeli futbol idealisti

Varını yoğunu Yeşil-Sarılı kulübe vakfeden bir avuç futbol idealisti, Rizespor kulübünün profesyonellik öncesi döneminde temel taşları oldular. Öyle ki, içlerinden bazıları koskoca bir ömrü Rizespor’a hizmet aşkıyla harcadılar. Atıf Taviloğlu, Muharrem Kürkçü, Mehmet Nafiz Can, Turgut Tuzcu, Ali Bekiroğlu(Bakoğlu), İsmet Bilsel, Mustafa Karakaş, Murat Köseoğlu, Yaşar Hilmi Dömbekçioğlu, Yakup Temizel, Ali Rıza Zorluoğlu, Kemal Opak ve Bahattin Coşkun gibi Rizespor’a yürekten hizmet eden yöneticileri telaffuz ederken, kayda geçiremediğimiz diğerleri için de yönetimlerin meçhul kahramanları kuruluşta yer aldılar.

1968 Profesyonelliğe geçiş

1968 yılında, Rizespor kamuoyunun önde gelen isimleri Rize şehrini ulusal alanda daha başarıyla temsil edecek bir futbol kulübü oluşturmak için kolları sıvadılar. Muharrem Kürkçü, Bahattin Coşkun, İrfan Bilgin, Şemsettin Çepni, Tuncay Mataracı, İsmet Sevimli, Dündar Akdeniz, Metin Akmehmet, Nail Can, İsmail Ömeroğlu’nun çabalarına dönemin Rize Valisi Nezih Okuş, Belediye Başkanı Ekrem Orhon, Emniyet Müdürü Münir Daldal da desteklerini veriyordu. Yapılan toplantılar sonucunda Fener Gençlik - Güneşspor ve Rizespor’un güçlerini, Rizespor takımı bünyesinde birleştirilmesi yolunda karar alınıyor ve tüzük tadilatına gidiliyordu. Profesyonel kurucular Bahattin Çoşkun, Şemsettin Çepni, Muharrem Kürkçü ve Ziya İrfan Bilgin’den oluşuyordu.

İlk Yöneticiler

Bahattin Coşkun ’un başkanlık ettiği Rizespor yönetim kurulunun diğer görevlerini, İsmail Ömeroğlu, Metin Akmehmet, Mustafa Özkan, Muharrem Kürkçü, Mehmet Ali Kumbasar, İrfan Bilgin, Murat Kumbasar, Sabahattin Ulaş ve Dündar Akdeniz paylaşmışlardır.

Rizespor’un Renklerini Dündar Akdeniz Belirledi

Rize futboluna büyük katkıları olmuş Dündar Akdeniz’in önerisiyle Rizespor’un renkleri doğanın yeşili ve denizin mavisinden esinlenerek yeşil-mavi olarak belirleniyordu.

İlk Teknik Direktör

Takımın Teknik Direktörlüğüne, ayrıca futbolcu olarak görev yapacak olan Beşiktaş’tan transfer edilen Şenol Birol getirildi.

Profesyonel Rizespor’un İlk Maçı, İlk Kadrosu, İlk Puanı ve İlk Golü

Rizespor 3. ligdeki ilk maçını 12 Ekim 1968 tarihinde deplasmanda Hatayspor’la yaptı. Bu ilk maçta Rizespor sahaya; Ahmet, Mustafa, Tevfik, Hamit, İbrahim, Hoca Mustafa, İlyas, Yüksel, Şenol Birol, Haşım, Sinan on biriyle çıktı. Karşılaşma 0-0 biterken Rizespor 3.Ligdeki ilk puanını almış oldu. Rizespor Türkiye Profesyonel liglerindeki ilk golünü Türkiye 3.Ligi Kırmızı Grup karşılaşmalarının ilk yarı ikinci haftasında 26 Ekim 1968 tarihinde kendi sahasında karşılaştığı Petrolspor’a karşı elde ediyordu. Karşılaşmanın 77. Dakikasından Rizesporlu Sinan kendisinin ve Rizespor tarihinin ilk golünü atıyordu.

Uçup giden şampiyonluk Şampiyonluk

Elazığspor deplasmanında çıkan tatsız olaylar Rizespor’a fatura ediliyor, 3-0 hükmen yenilgi ile tescili ve iki puanın silinmesi, Türk Futbolunda ilk kez Rizespor için uygulanıyordu. Tarsus İdman Yurdu 37 puanla 1, Kırıkkalespor 36 puanla 2. olarak 2. Lige çıkarken Rizespor 35 puanda kalıyordu. Rizespor’un 2 puanı silinmese idi 2.lige çıkan 2. Takım olacaktı.

İlk Şampiyonluk

1973-74 Sezonu 3.Lig Kırmızı Grupta 58 puanlı Çorumspor’la ortaklaşa kutlanılan bu şampiyonlukta 57 puanlı Rizespor, oynadığı 40 maçın 23’ünü kazanıp 11’inde berabere kalıyordu. 9-0’lık Yedikule ve 10-0’lık Sitespor maçları ise Rizespor tarihinde en farklı galibiyetleri olarak kaydediliyordu. Başkan Reşat Uçak, Türk futbol tarihinin efsane isimlerinden olan Teknik Direktör Bülent Eken, Takım Kaptanı İsmail Karali bu başarının baş mimarları oluyordu

Merhaba 1. Lige

1978-79 Sezonunda 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Rizespor 41 puanla mutlu sona ulaşıyor, şampiyon oluyordu. Kulüp Başkanları Köksal Mataracı, Nuri Akbulut, Teknik Direktör Turgut Kafkas, Takım Kaptanları Fuji Mehmet, Hüseyin Hemşinlioğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri ve futbolcular Rize’de adeta bayram havası yaşatıyorlardı.

1. Ligde İlk Sezon

Rizespor 1979-80 Sezonunu topladığı 32 puanla 1. Ligde 16 takım arasında ligi 5. sırada tamamlıyordu. Yeşil-Mavililer, 30 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi alırken, attığı 37 gole karşılık, kalesinde 34 gol görmüştü. Ligin 2. Haftasında Beşiktaş’ı 1-0, 3. Haftasında Fenerbahçe’yi 2-1, 14. Haftasında Galatasaray’ı 1-0 yeniyordu. 1980-81 Sezonunda Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı İstanbul’da yapılan maçlarda yenen Rizespor; 29 puan toplamasına rağmen 35 gol atıp kalesinde 42 gol görüyor ve averajla küme düşüyordu.

Rizespor Şampiyon

1984-85 sezonunda Fehmi Ekşi başkanlığındaki Rizespor futbol takımı 2.ligde A Grubunda sezona başlarken, büyük transferler yapmaksızın sadece dört-beş yıl Rize’deki amatör takımlarda oynayan oyuncuların birleşmesine Trabzon amatör kümeden gelen Metin ve Turgut’un takviyesinden oluşan bir kadro ile sezona başladı. Herkes bu takım kesin küme düşer diye bakıyordu. Sezon sonuna gelindiğinde ligi ikinci olarak tamamlayan Diyarbakırspor’un 8 puan önünde 46 puanla şampiyon olarak tamamlıyordu. Teknik direktörü Cesarettin Alptekin, Yapı Kredi Bankası’nın düzenlemiş olduğu yarışmada “2. Türkiye Ligi’nde Yılın Antrenörü” seçiliyordu.

Rizespor Artık Çaykur Rizespor

Kulübümüz 9 Şubat 1991 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile ÇAYKUR ile birleşerek, “ÇaykurRizespor Kulübü ” adıyla o tarihten itibaren de Profesyonel Liglerdeki mücadelesini sürdürmektedir.

Çaykur Rizespor A.Ş. Kuruldu

Çaykur Rizespor Kulübü, 2009 yılında Halim Mete başkanlığında kurulan Rizespor Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.`ye devredildi.

Yeni Stad Yeni Heyecan

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 12 Ağustos 2009 tarihinde Rize Stadı'nın açılışını yaptı. Erdoğan, Stadın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çaykur Rizespor'u en kısa sürede Süper Lig'de görmek istediklerini ifade etti. Stadın adı Çaykur Didi Stadyumu olarak belirlendi.

Yakın Tarihte Çaykur Rizespor

2000-01 Sezonu: 1. Ligi 46 puanla 13. Olarak tamamladı

2001-02 Sezonu: 1. Ligi 37 puanla 16. Olarak tamamladı. Küme düştü

2002-03 Sezonu: 2.Lig A Kategorisini 66 puanla 2. Olarak tamamladı. 1.Lig'e Yükseldi.

2003-04 Sezonu: 1. Ligi 42 puanla 14. Olarak tamamladı

2004-05 Sezonu: Süper Ligi 43 puanla 10. Olarak tamamladı.

2005-06 Sezonu: Süper Ligi 41 puanla 9. Olarak tamamladı.

2006-07 Sezonu: Süper Ligi 40 puanla 15. Olarak tamamladı.

2007-08 Sezonu: Süper Ligi 29 puanla 17. Olarak tamamladı. Küme düştü

2008-09 Sezonu: 1. Ligi 47 puanla 9. Olarak tamamladı.

2009-10 Sezonu: 1. Ligi 40 puanla 15. Olarak tamamladı.

2010-11 Sezonu: 1. Ligi 54 puanla 4. Olarak tamamladı.

2011-12 Sezonu: 1. Ligi 59 puanla 3. Olarak tamamladı.

2012-13 Sezonu: 1. Ligi 59 puanla 2. Olarak tamamladı. Süper Lig'e Yükseldi.

2013-14 Sezonu: Süper Ligi 42 puanla 13. Olarak tamamladı.

2014-15 Sezonu: Süper Ligi 36 puanla 14. Olarak tamamladı.

2015-16 Sezonu: Süper Ligi 37 puanla 13. Olarak tamamladı.

2016-17 Sezonu: Süper Ligi 36 puanla 16. Olarak tamamladı. Küme düştü

