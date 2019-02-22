Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ankara'dan Acı Haber ! 1 Asker Şehit!

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada 5 askerimiz yaralanmıştı. Yaralanan askerlerimizden biri tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Ankara'dan Acı Haber ! 1 Asker Şehit!

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda eğitim atışı sırasında meydana gelen kazada 5 askerimiz yaralanmıştı. Yaralanan askerlerimizden biri tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

22 Şubat 2019 Cuma 16:42
Ankara'dan Acı Haber ! 1 Asker Şehit!

Ankara Polatlı'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Topçu ve Füze Okulu'na bağlı Sakarya Kışlası'nda, önceki gün ağır silah eğitim atışı sırasında bir kaza meydana gelmişti. Kazada 5 askerimiz yaralanmıştı. 

Kazada yaralanan askerlerden 4'ü, Polatlı'daki hastanede yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan askerlerimizden evli ve 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Mehmet Han doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 

Şehit Mehmet Han'ın cenazesinin, toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'ın Zile ilçesine gönderileceği ifade edildi. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 22.02.2019 20:02
Anahtar Kelimeler:
ankara dan acı haber asker şehit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
295 Askere Gözaltı Kararı!
295 Askere Gözaltı Kararı!
Kışlada mühimmat patladı: Yaralılar var
Kışlada mühimmat patladı: Yaralılar var
Adalet Bakanı duyurdu! Nöbetçi noter uygulaması başlıyor…
Adalet Bakanı duyurdu! Nöbetçi noter uygulaması başlıyor…

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim