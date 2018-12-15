Ankara'daki Tren Kazasında Flaş Gelişme : Makası Değiştirmemiş Olabilirim

Sinyalizasyon sisteminin bulunmadığı ray hattı üzerinde 9 kişinin hayatının kaybettiği ve 86 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin çarpıcı ifadeler ortaya çıktı.



Ankara’dan Konya istikametine hareket eden yüksek hızlı tren (YHT) ile kılavuz trenin çarpıştığı korkunç kaza sonrası gözaltına alınan makas değiştirmekte görevli olan Osman Y. ile trafik görevlisi Emin E.E. ile hareket görevlisi Sinan Y.’nin emniyetteki sorguları devam ediyor. Gözaltına alınan şahısların ifadelerine bakıldığında kazanın sebebine dair öenmli ipuçları yer alıyor. Kazanın, 1. hatta gitmesi gereken YHT’nin, makasın değiştirilmemesi sebebiyle kılavuz trenin geldiği 2. hatta yönlendirildiği ve çarpışmanın bu yüzden olduğu tespit edildi.

GEÇİCİ GÖREVLE GELMİŞ: Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edindiği bilgilere göre, makas değiştirmekle görevli olan Osman Y., bir ay önce geçici görevle Ankara’ya geldi. Osman Y.’nin ifadesinde, “Gara gelen bir treni makas değiştirip ikinci hatta almıştım. YHT hareket ettiğinde makası tekrar değiştirip onu 1. hatta almam gerekirdi. Makas değiştirmeyi unutmuş olabilirim, unuttuğumu düşünüyorum. YHT’yi 1. hatta almam gerekirken makas değiştirmeyi unuttuğum için o 2. hatta devam etti. Kaza olunca fark ettim makas değiştirmediğimi” dediği öğrenildi.

45 KİŞİNİN BİLGİSİNE BAŞVURULDU: Şüpheli olarak gözaltına alınan trafik görevlisi Emin E.E. ile hareket görevlisi Sinan Y. ise ifadelerinde görevlerini yaptıkları, herhangi bir kusurlarının bulunmadığını söylediler. Aralarında yolcuların da bulunduğu 45 kişi de emniyete çağrılarak bilgilerine başvuruldu.

SON GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR: Kumanda merkeziyle makinistler arasında yapılan telsiz-telefon görüşmeleriyle ilgili kayıtlara da el konuldu. Kayıtlarda, kumanda merkezi ile makinistler arasında geçen son konuşma deşifre edilecek.

Kaynaklar; Hürriyet

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