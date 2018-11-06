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Ankara'da PKK adına haraç toplayan örgüte operasyon

Ankara'da bölücü ve hain terör örgütü PKK/KCK adına eğlence mekanlarının işletmecileri, taksi şoförleri ve esnaftan silah zoruyla haraç toplayan illegal suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Suç örgütünün lider kadrosuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Keçiören'in Bağlum bölgesindeki bir eve giren özel harekat polisleri Kasım B. ile beraberindeki iki kişiyi yakaladı.

Ankara'da PKK adına haraç toplayan örgüte operasyon

Ankara'da bölücü ve hain terör örgütü PKK/KCK adına eğlence mekanlarının işletmecileri, taksi şoförleri ve esnaftan silah zoruyla haraç toplayan illegal suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Suç örgütünün lider kadrosuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Keçiören'in Bağlum bölgesindeki bir eve giren özel harekat polisleri Kasım B. ile beraberindeki iki kişiyi yakaladı.

06 Kasım 2018 Salı 08:00
Ankara'da PKK adına haraç toplayan örgüte operasyon

Ankara'da bölücü ve hain terör örgütü PKK/KCK adına eğlence mekanlarının işletmecileri, taksi şoförleri ve esnaftan silah zoruyla haraç toplayan illegal suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Suç örgütünün lider kadrosuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Keçiören'in Bağlum bölgesindeki bir eve giren özel harekat polisleri Kasım B. ile beraberindeki iki kişiyi yakaladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, elebaşı Kasım B. olan suç örgütünün, Altındağ'ın Ulus bölgesinde terör örgütü PKK/KCK adına silah zoruyla haraç topladığı belirlendi. 

Suç örgütüne üye olan veya birlikte hareket ettiği tespit edilen 25 şüpheli şahısın yakalanması için harekete geçen polis ekipleri Altındağ, Çankaya ve Keçiören'de 35 adrese şafak vakti baskın gerçekleştirdi.

300 POLİS İLE OPERASYON

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 60 ekipten oluşan 300 polis eş zamanlı olarak şüphelilerin ev ve iş yerlerine girdi. Suç örgütünün lider kadrosuna yönelik operasyonda, Keçiören'in Bağlum bölgesindeki bir eve giren özel harekat polisleri Kasım B. ile beraberindeki iki kişiyi ele geçirdi. 

Altındağ ve Çankaya'daki adreslere düzenlenen operasyonlarda da nitelikli yağma ve farklı suçlara karışan 12 kişi daha gözaltına alındı. Ayrıca, Ulus Rüzgarlı'da bir iş yerinde silah ele geçirildi. 

PKK/KCK İMZALI HARAÇ NOTLARI ELE GEÇİRİLDİ

Suç örgütüne mensup çok sayıda kişinin Kasım B'nin kalabalık aile üyelerinden oluştuğu, eğlence mekanlarının işletmecileri, taksi şoförleri ve esnafı cebir, baskı ve tehditle sindirerek silah zoruyla haraç aldığı tespit edildi. 

Zanlıların, tehdit ettikleri kişilere terör örgütü PKK/KCK imzalı haraç notları gönderdiği tespitinde de bulunuldu. Gözaltına alınan 15 kişi işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanmasına dair çalışmalar devam ediyor.

Kaynaklar; Hürriyet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 06.11.2018 10:42
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Ahmet 2 saat önce

Böylelerini tutun milletin içinde suyunu sıkın bırakın.

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