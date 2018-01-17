Ankara'da Korkunç Kaza! 4'ü Ağır 7 Kişi Yaralandı

Ankara'da iki caddenin birleşiminde kafa kafaya çarpışan otomobillerde bulunan 4'ü ağır 7 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkşan 3 yaralı olay yerine gelen itfiaye ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu çıkarıldı.

Kaza gece saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesi Şehit Rafet Sever caddesinde meydana geldi. Solfasol istikametinde ilerleyen S.K idaresindeki otomobil, Selçuk Caddesi üzerinden seyreden U.K'nın kullandığı kamyonet ile iki caddenin birleşiminde çarpıştı. Kazanın etkisiyle hurda yığınına dönen otomobilde 4, kamyonetteyse 3 kişi yaralandı.

Otomobildeki yaralılardan 3'ü bulundukları yerde sıkıştı. Kazaya tanık olan vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtarak sağlık ekiplerine teslim etti.Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. 7 yaralıdan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Bu arada otomobil içerisine göz atan emniyet mensupları ve vatandaşlar azami hız sınırının 50 olduğu yolda hız göstergesinin 100 kilometrede takılı olduğunu gözlemledi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

KPSSCAFE - ANKARA