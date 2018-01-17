Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ankara'da Korkunç Kaza! 4'ü Ağır 7 Kişi Yaralandı

Ankara'da iki caddenin birleşiminde kafa kafaya çarpışan otomobillerde bulunan 4'ü ağır 7 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkşan 3 yaralı olay yerine gelen itfiaye ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu çıkarıldı.

banner396

Ankara'da Korkunç Kaza! 4'ü Ağır 7 Kişi Yaralandı

Ankara'da iki caddenin birleşiminde kafa kafaya çarpışan otomobillerde bulunan 4'ü ağır 7 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkşan 3 yaralı olay yerine gelen itfiaye ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu çıkarıldı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 10:54
Ankara'da Korkunç Kaza! 4'ü Ağır 7 Kişi Yaralandı

Ankara'da Korkunç Kaza! 4'ü Ağır 7 Kişi Yaralandı

Ankara'da iki caddenin birleşiminde kafa kafaya çarpışan otomobillerde bulunan 4'ü ağır 7 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkşan 3 yaralı olay yerine gelen itfiaye ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu çıkarıldı.

Kaza gece saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesi Şehit Rafet Sever caddesinde meydana geldi. Solfasol istikametinde ilerleyen S.K idaresindeki otomobil, Selçuk Caddesi üzerinden seyreden U.K'nın kullandığı kamyonet ile iki caddenin birleşiminde çarpıştı. Kazanın etkisiyle hurda yığınına dönen otomobilde 4, kamyonetteyse 3 kişi yaralandı.

Otomobildeki yaralılardan 3'ü bulundukları yerde sıkıştı. Kazaya tanık olan vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtarak sağlık ekiplerine teslim etti.Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. 7 yaralıdan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Bu arada otomobil içerisine göz atan emniyet mensupları ve vatandaşlar azami hız sınırının 50 olduğu yolda hız göstergesinin 100 kilometrede takılı olduğunu gözlemledi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 17.01.2018 10:56
Anahtar Kelimeler:
AnkaraAnkara KazaAnkarada Korkunç Kaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika! Isparta'da Uçak Düştü ! Valilik'ten Açıklama Geldi! Şehitlerimiz Var
Son Dakika! Isparta'da Uçak Düştü ! Valilik'ten Açıklama Geldi! Şehitlerimiz Var
Nüfus Müdürlüklerine 1600 Personel Alınacak ! İlan Bekleniyor
Nüfus Müdürlüklerine 1600 Personel Alınacak ! İlan Bekleniyor
Meteoroloji'den Önemli Uyarı! Bunlara Mutlaka Dikkat Edin!
Meteoroloji'den Önemli Uyarı! Bunlara Mutlaka Dikkat Edin!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim