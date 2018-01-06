Ankara'da Kabus Gibi Olay! 1.5 Yaşındaki Bebeğini Balkondan Attı

Ankara'da 4 katlı bir binanın birinci katında yangın çıktı. Yangında 6 aylık hamile olduğu öğrenilen kadın, 1.5 yaşındaki bebeğini kurtarabilmek için aşağıdaki insanlara bağırarak çocuğunu aşağı attı.

Altındağ ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Ulubey Mahallesi 873 caddde de bulunan 4 katlı binanın birinci katında kanepenin alev almasıyla yangın meydana geldi. Yangını fark eden mahalle sakinleri, elinde 1.5 yaşındaki bebek ile balkonda bekleyen 6 aylık hamile genç kadının yardımına koştular.

Yıldız Öztürk isimli talihsiz kadın, yangının korkusuyla bebeğini kaybedeceğini düşünerek aşağıdaki insanlara seslendi ve bebeğini onların kucağına atmak zorunda kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süre sonra yangına müdahele ederek söndürdü. Dumandan etkilenen 6 aylık hamile genç kadın ve 1.5 yaşındaki çocuğu ambulansla hastaneye sevk edildi.

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