Ankara'da Hızlı Tren Kazası: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren, kontrol lokomotifine çarptı. Kaza nedeniyle bir üst geçit de çöktü. Yapılan son açıklamada 9 kişinin hayatını kaybettiği, 46 kişinin yaralandığı belirtildi. Ankara Valiliği'nin ilk açıklamasında olayın YHT'nin bir banliyö trenine çarpması sonucu meydana geldiği belirtilmişti. Bakanlık açıklamasında kazanın bu şekilde gerçekleşmediği belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Ankara Yenimahalle'de Yüksek Hızlı Tren, kontrol lokomotifine çarptı. Kazada çok sayıda yaralı var. Olay yerinde bir üst geçitte de çökme meydana geldi. Üst geçidin bazı kısımlarının Yüksek Hızlı Trenin üzerine çöktüğü belirtildi.

9 ÖLÜ, 46 YARALI



Ankara Valiliği, başkentte YHT kazasında son tespitlere göre 1’i makinist 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 3’ü ağır 46 kişinin yaralandığını bildirdi.

10 KİLOMETRE SONRA KAZA YAPTI



Uzmanlar, kazanın YHT'nin Ankara Garı’ndan hareket etmesinin ardından, 10 kilometre sonra Marşandiz Tren İstasyonu’na geldiğinde bu kazayı yaptığına dikkati çekerken, duracağı durağa ise yine yaklaşık 9 kilometre mesafede olduğu için trenin saatlik 250 kilometre hıza ulaşmasının mümkün olmadığı, bu kazayı henüz 90-100 kilometre hıza ulaştığında yapmış olabileceğini belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Ulaştırma Bakanı da kaza yerine gitti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Başsavcılık, olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Ankara Valiliği'nin kazanın banliyö treni ile çarpışmasıyla ilgili açıklamasına Ulaştırma Bakanlığı'ndan düzeltme gelmiş ve kazanın YHT'nin bir kontrol lokomotifine çarpmasıyla meydana geldiği belirtilmişti.

Olay sonrası yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuldu. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilirken olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ADALET BAKANI GÜL'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT), kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Gül, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Ankara'da meydana gelen elim tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ: BU BÜYÜK ACIYI PAYLAŞIYORUZ



ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Ankara'da yaşanan hızlı tren kazası sebebiyle taziye mesajı yayınladı.

Twitter üzerinden paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi: 'Bugün Ankara’da meydana gelen elim tren kazasında hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına Amerika Birleşik Devletleri adına en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Bu büyük acıyı paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

KORKUNÇ KARELER

Kaynak: AA