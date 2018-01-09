Ankara'da Gazilerimize Saldıranlar Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu!

Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı, bir benzin istasyonunda terör gazilerine saldıran şüpheliler hakkındaki iddinameyi tamamladı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianemede iki gaziyi darp eden şüphelilerden Çiçek hakkında 24, Görkem hakkında 20 yıl hapis cezası istendi.

Olay

Ankara'da trafikte tartıştıkları iki gaziyi ailelerinin yanında darp eden iki bölücü hain Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Gazileri ailelerinin yanında darp eden ve gazilerin eşleri ve ailesi tarafından 'Onlar gazi vurmayın' denmesine rağmen 'Biz gazileri sevmeyiz' dedikleri öne sürülen şahısların yargılanması için süreç başlıyor.

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