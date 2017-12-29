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Ankara'da Can Pazarı ! Ölü ve Yaralılar Var (Olay Yerinden İlk Görüntüler)

Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Cankurtaran Mevkiinde sabah saatlerinde yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 20 yolcunun da yaralandığı bilgisi alındı. Ekipler otobüsün parçalanan camından içeri girerek yaralılara müdahele etmeye çalıştı.

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Ankara'da Can Pazarı ! Ölü ve Yaralılar Var (Olay Yerinden İlk Görüntüler)

Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Cankurtaran Mevkiinde sabah saatlerinde yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 20 yolcunun da yaralandığı bilgisi alındı. Ekipler otobüsün parçalanan camından içeri girerek yaralılara müdahele etmeye çalıştı.

29 Aralık 2017 Cuma 10:37
Ankara'da Can Pazarı ! Ölü ve Yaralılar Var (Olay Yerinden İlk Görüntüler)

Ankara'da Can Pazarı ! Ölü ve Yaralılar Var

Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Cankurtaran Mevkiinde sabah saatlerinde yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 20 yolcunun da yaralandığı bilgisi alındı. Ekipler otobüsün parçalanan camından içeri girerek yaralılara müdahele etmeye çalıştı.

Kamil Koç firmasına ait İstanbul-Ankara seferini yapan yolcu otobüsü, otoyolun Cankurtaran mevkisinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle devrildi. Otobüsteki yolculardan ikisinin kaza yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, 20 yolcunun da yaralandığı bildirildi. Yaralı vatandaşlar olay yerine gelen sağlık, AFAD , UMKE , İtfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarılarak Ankara ve Bolu'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor. 

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Son Güncelleme: 29.12.2017 11:24
Anahtar Kelimeler:
AnkaraAnkara Kaza
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