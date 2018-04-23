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Ankara Yenimahalle'de Deprem

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde gece saatlerinde 2.0 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldiği bildirildi. Ankara'da gece yarısı deprem

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Ankara Yenimahalle'de Deprem

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde gece saatlerinde 2.0 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldiği bildirildi. Ankara'da gece yarısı deprem

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:42
Ankara Yenimahalle'de Deprem

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde gece saatlerinde 2.0 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldiği bildirildi. Ankara'da gece yarısı deprem.

Merkez Üssü Ankara'nın Yenimahalle ilçesi olan deprem yerleşim Kandilli Rasathanesi'ne göre 2.0 şiddetinde meydana geldi. Yenimahalle merkezli depremin yerin iki kilometre altında meydana geldiği bildirildi .Bazı Ankaralı sosyal medya kullanıcıları depremi hissettiklerini ve korktuklarını dile getirirken, bazıları depremin olduğuna bile inanmıyor.

Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesi www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst2.asp adresinden Türkiye genelinde tespit edilen son 2 bin depreme erişim mümkün. Söz konusu sayfada depremin artçı mı , ilksel deprem mi olduğu, teri , derinliği ve şiddeti belirtiliyor.

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