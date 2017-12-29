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Ankara Valisi Topaca'dan Açıklama 9 Bin 744 Kişi Görev Alacak (7 Bin 334 Polis, 2 Bin 400 Jandarma)

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan yılbaşına yönelik tedbirler hakkında açıklama geldi. Vali Topaca, il genelinde 9 bin 744 personelin görevlendirileceğini bildirdi.

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Ankara Valisi Topaca'dan Açıklama 9 Bin 744 Kişi Görev Alacak (7 Bin 334 Polis, 2 Bin 400 Jandarma)

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan yılbaşına yönelik tedbirler hakkında açıklama geldi. Vali Topaca, il genelinde 9 bin 744 personelin görevlendirileceğini bildirdi.

29 Aralık 2017 Cuma 11:29
Ankara Valisi Topaca'dan Açıklama 9 Bin 744 Kişi Görev Alacak (7 Bin 334 Polis, 2 Bin 400 Jandarma)

Ankara Valisi Topaca'dan Açıklama 9 Bin 744 Kişi Görev Alacak (7 Bin 334 Polis, 2 Bin 400 Jandarma)

Ankara Valisi Ercan Topaca, Yılbaşı tedbirleri çerçevesinde, çok sayıda polis ve askerin görevlendirildiğini , il genelinde 9 bin 744 kamu personelinin, cadde, sokak ve umuma açık mekanlarla alışveriş merkezlerinde tedbir alacağını söyledi.

Vali Topaca, "Çok sayıda polisimizi, jandarmamızı görevlendirdik. 7 bin 344 polis, 2 bin 400 jandarma olmak üzere Ankara genelinde toplam 9 bin 744 görevlimiz caddelerde, sokaklarda, umuma açık mekanlarda, alışveriş merkezlerinde, eğlence mekanlarında tedbir alacaklardır.DEAŞ'la ilgili, terör örgütleriyle ilgili operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Bugün 46 hedef vardı, bunun önemli bir kısmı alındı. Çalışmalar devam ediyor. Sürekli eylem yapma ihtimali olan gruplar, kişiler üzerindeki çalışmalarımız devam edecek. Bugün yapılan operasyon da aynı kapsamda DEAŞ terör örgütüne yönelik, onunla ilişkisi, iltisakı, bir şekilde irtibatı olan kişilerle ilgiliydi. Yılbaşı öncesi böyle bir operasyon planlandı, çok önceden devam eden çalışmaydı, başarıyla uygulandı." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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