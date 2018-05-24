Ankara Valisi'nden Barut Fabrikasındaki Patlamaya İlişkin Açıklama

Ankara Valisi Ercan Topaca, Elmadağ'da bulunan MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 işçinin de yaralandığını, patlamanın sebebiyle ilgili adli ve idari çalışma başlatıldığını söyledi.

Basın açıklaması yapan Vali Topaca'nın yazılı açıklamasında "Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’na bağlı Elmadağ Barut Fabrikasında meydana gelen iş kazasında, 1 işçimiz vefat etmiş ve 4 işçimiz de yaralanmıştır. Yaralılar hastanelere sevk edilmiştır.Kazanın nedeni ile ilgili adli ve idari çalışma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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