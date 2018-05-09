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Ankara Valisi Açıkladı! 725 Bin TL Ödenecek, Ödemeler Bugün Başlıyor!

Ankara Valisi Ercan Topaca, Keçiören'de geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen sel felaketinde arabası, evi, iş yeri zarar gören vatandaşlara yönelik yardım ödemelerinin bugün başladığını söyledi.

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Ankara Valisi Açıkladı! 725 Bin TL Ödenecek, Ödemeler Bugün Başlıyor!

Ankara Valisi Ercan Topaca, Keçiören'de geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen sel felaketinde arabası, evi, iş yeri zarar gören vatandaşlara yönelik yardım ödemelerinin bugün başladığını söyledi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 18:53
Ankara Valisi Açıkladı! 725 Bin TL Ödenecek, Ödemeler Bugün Başlıyor!

Ankara Valisi Ercan Topaca, Keçiören'de yaşanan sel felaketinde zarar gören vatandaşlara ödemelerin bugün başladığını, toplamda 725 bin TL'lik ödemenin gerçekleşeceğini söyledi.

Sel felaketinde zarar gören araç sahipleri için de 81 bin liralık ödeme gerçekleştirilecek. Keçiören Kaymakamlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Ankara Valisi Ercan Topaca, Keçiören'de geçtiğimiz pazar günü şiddetli yağış neticesinde meydana gelen sel felaketinde 24 iş yeri, 60 konut, bir de binalardaki ortak kullanım alanları olmak üzere 103 bağımsız bölümde maddi hasar meydana geldiğini, 23 aracın selden zarar gördüğünü bunlardan 19'uyla ilgili hasar tespitinin yapıldığını söyledi.

Vali Topaca, "725 bin liralık ödemeyi bugün akşama kadar zarar gören konut ve iş yeri sahiplerine yapmış olacağız. Ayrıca 19 araç sahibine de 81 bin lira ödeme yapacağız. Yapılan yardımlar sadece bunlarla sınırlı değil. Belediye Başkanımız ilk andan itibaren olaya müdahale etti. Belediyemizin de 500 bin liranın üzerinde afetzedelere yardımı olacak." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 09.05.2018 18:55
Anahtar Kelimeler:
Ankara ValisiAnkara Valisi Sel Felaketi
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