Ankara Valiliği'nden 'Sahte Vali' Uyarısı

Bazı iş adamları, mütahitler ve vatandaşları arayarak, kendisini Ankara Valisi olarak tanıtan, hayır kuruluşları için yardım topladığını öne süren dolandırıcılara yönelik Ankara Valiliği'nden uyarı geldi.

Ankara Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, son günlerde 0553 178 3213 numaralı telefondan bazı iş adamları, müteahhitler ve vatandaşları arayan kişilerin, kendilerini Ankara valisi olarak tanıttığı ve hayır kuruluşlarına yardım istediklerini iddia ederek dolandırıcılık yaptıkları bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların bu tür taleplere itibar etmemeleri, dolandırıcılar tarafından kendilerine verilen hesap numaralarına kesinlikle para yatırmamaları, kendilerini arayan kişilerin numaralarını 112 Acil hattı ya da Ankara Valiliği'nin 0312 306 66 06 numaralı telefona bildirmeleri talep edildi.

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