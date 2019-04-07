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Ankara Üniversitesi'nde görevli profesör tecavüz suçlamasıyla tutuklandı

Ankara Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. H.B. ortaklarından olduğu hayvan hastanesinde nöbete kalan veterinere tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklandı. Ankara Üniversitesi söz konusu öğretim üyesinin açığa alındığını duyurdu.

Ankara Üniversitesi'nde görevli profesör tecavüz suçlamasıyla tutuklandı

Ankara Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. H.B. ortaklarından olduğu hayvan hastanesinde nöbete kalan veterinere tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklandı. Ankara Üniversitesi söz konusu öğretim üyesinin açığa alındığını duyurdu.

07 Nisan 2019 Pazar 11:37
Ankara Üniversitesi'nde görevli profesör tecavüz suçlamasıyla tutuklandı

Ankara Çayyolu’ndaki bir hayvan hastanesinin ortaklarından olan Ankara Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. H.B.’nin hastanede nöbete kalan veteriner Ç.B.’ye tecavüz ettiği iddia edildi. Mağdurun şikayeti üzerine mahkemeye çıkarılan H.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milliyet gazetesinden Aykut Yılmaz'ın aktardığına göre Prof. Dr. H.B. bir hayvan hastanesinde nöbetteki Ç.B.’yi darp ederek tecavüz etti. H.B. fenalaşan Ç.B.’yi sabah zorla kadın doğuma götürmeye çalıştı. Ç.B. gitmek istemeyince “Elimde fotoğrafların var. Ailene karşı kullanırım. Seni öldürürüm” diyerek tehdit etti.

Mahkemedeki ifadesinde akşam nöbete kaldığını belirten Ç.B., H.B.’nin kliniğe geldiğini, kapıyı kilitleyerek “Birlikte yemek yiyelim” dediğini söyledi. Ç.B. yemek sırasında alkol alan H.B.’nin alkol teklifini reddettiğini belirtti. Ardından H.B.’nin saçlarından çekip, ağzına şişeyi sokarak içki içirdiğini söyleyen Ç.B. sonra  kendisini zorla öpmeye çalıştığını ve darp ettiğini anlattı.

Ç.B. ifadesine şöyle devam etti:"“Zorla öptü. Kafamı sağa sola çevirirken gözüme darbe aldım. Yere düştüğümde hareket edemedim. Yerden kafamı kaldırarak 3-4 defa zemine vurdu. Gözümü açtığımda saat 01.30 idi. Odada o yoktu. Ortağı vardı. ‘Ne oldu abi bana’ dedim. ‘Aranızda bir şeyler yaşanmış. Birazcık kendine gel öyle konuşalım. Annen aramış, H. hoca açmış, hasta bakıyor demiş. Anneni ara içi rahatlasın’ dedi. Telefonumdan annemi aradı. Anneme ‘İyiyim’ diyerek telefonu kapattım. Sonra kustum. Tekrar bayıldım. Saat 07.30 gibi uyandığımda baş dönmesi ve gözümde bulanıklık vardı. Başım ve sırtım ağrıyordu."

Sabah H.B.’nin ortağı S.D.’ye cinsel saldırıya uğradığını anlattığını söyleyen Ç.B., S.D.’nin de “Şikayet etme. Böyle şeyler başını ağrıtır. H. hoca seni doktora götürecek” dediğini belirterek kolundan tutup aracında bekleyen H.B.’ye götürdüğünü söyledi.

Araca bindiğinde tekrar bayıldığını ve ayıldığında H.B.’nin “Ben sana bir şey yapmadım. Kadın doğuma gideceğiz” dediğini aktardı. Gitmek istemediğini söylediğinde bu kez tehdit edildiğini kaydeden Ç.B., H.B.’nin kendisini tanıdığı doktora götürdüğünü ifade etti.

Doktora, “H.B. tarafından cinsel saldırıya uğradım. Onu şikayet edeceğim” dediğini söyleyen Ç.B., doktorun ise kendisine “Sana söyleyeceğim ilacı kullan. Şikayet etsen de bir şey çıkmaz” yanıtını verdiğini kaydetti.

Kendisini "İddialar komplo" diyerek savunan H.B. ise ifadesinde, “Ortağı olduğum hayvan hastanesinde yedi personel çalışmakta. İddiaları kabul etmiyorum. Ben evliyim, müşteki yaklaşık 3 aydır yanımda veteriner hekim. Bu şekilde hakkımda şikayette bulunmasının ardında mutlaka bir komplo olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimi Sezer Söylemez ise üzerine yüklenen nitelikli cinsel saldırı suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir olguları göz önünde bulundurarak H.B.’nin tutuklanmasına karar verdi. H.B. cezaevine gönderildi.

Ankara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada da şu ifadeler yer aldı: "Üniversite dışında özel bir klinikte yaşanan cinsel saldırı haberi ihbar kabul edilerek, saldırı faili olduğu iddia edilen öğretim üyesi hakkında soruşturma başlatılmış ve adı geçen kişi açığa alınmıştır."

Son Güncelleme: 07.04.2019 15:59
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