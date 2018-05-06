Ankara Sincan'da Yakalandılar! Hırsızı Duyunca Şok Oldu!

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde hırsızlık yapan çete daha sonra bu eşyaları Sincan'da bir spotcuya satmaya kalktı. Polis ekipleri çeteyi kısa sürede yakaladı. Hırsızlık çetesinin başındaki ismin, soydukları ev hakkında ilk ifadesi şok etti.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde amcasının oğlunu evini soyan hırsız, çaldığı elektronik eşyaları satmak isterken polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir spot mağazaya çaldıkları elektronik eşyaları satmak isteyen Mert Ç, Fatih C, Seyit Ç, Şakir G., İzzet D, ve Sezer D. Ankara Emniyet Müdürlüğü Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Emniyete getirilen zanlılardan Sezer D., ifadesinde, elektronik eşyaları Gölbaşı ilçesi Hacılar mahallesinde yaşayan amca oğlu Muhlis D'ye ait evden çaldıklarını söyledi.

Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Evini soyanların akrabası olduğunu öğrenen ismi öğrenilemeyen mağdur, konu hakkında açıklama yapmadı. Hırsızlardan şikayetçi olduğunu söyledi.

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