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Ankara Sincan'da Feci Kaza: Ölüler ve Yaralılar Var !

Son dakika haberi: Ankara'da feci bir kaza meydana geldi. Alınan son bilgilere göre içinde liseli öğrencilerin bulunduğu bir otomobil ile kamyonet çarpıştı.

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Ankara Sincan'da Feci Kaza: Ölüler ve Yaralılar Var !

Son dakika haberi: Ankara'da feci bir kaza meydana geldi. Alınan son bilgilere göre içinde liseli öğrencilerin bulunduğu bir otomobil ile kamyonet çarpıştı.

16 Ocak 2018 Salı 21:14
Ankara Sincan'da Feci Kaza: Ölüler ve Yaralılar Var !

Son dakika haberi Ankara'dan geldi. Alınan son bilgilere göre Ankara'da feci bir trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Sincan'dan Polatlı ilçesi istikametinde doğru gitmekte olan ve içinde 5 adet liseli öğrencinin bulunduğu 06 BJ 1464 plakalı otomobil, Cimşit köyü yakınlarında karşı yönden gelmekte olan ve Nedim Şahin K. idaresinde olduğu öğrenilen 06 DY 4679 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi sonucu yoldan çıkan otomobilde bulunan Mustafa T. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Öğrencilerden Samet Y., Mutluhan A., Samet A. ile kamyonet sürücüsü Nedim Şahin K.yaşanan feci kaza sonucu yaralandı.

Yaşanan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere götürüldü.

Kazada, hayatını kaybeden 2 öğrencinin cesedi ise Sincan Lokman Hekim Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Soruşturma devam ediyor.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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