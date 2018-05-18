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Ankara'nın Göbeğinde Taksici Dehşeti! Gazi Ailesine Saldırdılar

Ankara Kızılay'da bir gazi ailesi taksiciler tarafından darp edildi. Ankara Kızılay'da bir gazi ailesi bulvar üzeirnde durmak istedi fakat taksicilerin saldırısına uğradı.

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Ankara'nın Göbeğinde Taksici Dehşeti! Gazi Ailesine Saldırdılar

Ankara Kızılay'da bir gazi ailesi taksiciler tarafından darp edildi. Ankara Kızılay'da bir gazi ailesi bulvar üzeirnde durmak istedi fakat taksicilerin saldırısına uğradı.

18 Mayıs 2018 Cuma 19:35
Ankara'nın Göbeğinde Taksici Dehşeti! Gazi Ailesine Saldırdılar

Ankara Kızılay'da bir gazi ailesi taksiciler tarafından darp edildi. Ankara Kızılay'da bir gazi ailesi bulvar üzeirnde durmak istedi fakat taksicilerin saldırısına uğradı.

Kavganın sebebiyse, taksicilerin müşteri kapma yarışı. Gazinin eşi ve bebeği arbedenin ortasında kalırken, bir taksiciyle gazinin babası yumruk yumruğa kavga etti. Olay yerine gelen polisler aileyi sakinleştirmeye çalışırken, çevredeki vatandaşlar da taksicilere tepki gösterdi. Gazi eşi "Biz gazi ailesiyiz, direk kapımızı açıp bizi darp etmeye başladılar.

3 taksici babamıza saldırdı" dedi. Gazinin babasının yanağında kanama ve gözünde morluk gözükürken, polis tarafından karakola götüren iki taraf burada birbirlerinden şikayetçi olmadı. 

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