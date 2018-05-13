Ankara Metrosunda (Macunköy İstasyonu) Korkunç Olay

Öğle Saatlerinde Macunköy istasyonunda meydana gelen olaya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaştı. İddialara göre, istasyonda tek başına bekleyen ve erkek olduğu belirlenen bir kişi, Kızılay Batıkent arasında sefer yapan metronun önüne kendini bıraktı.

İstasyondakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Fakat metronun altında kalan kişinin feci şekilde can verdiği belirlendi. Olay sonrası, Batıkent yönüne giden metro seferleri geçici olarak durdurulurken, polis ekipleri yaşamına son veren kişinin kim olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. İntihar eden 40 yaşlarındaki erkeğin cansız bedeni otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KPSSCAFE - ANKARA