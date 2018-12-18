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Ankara Metrosunda İntihar !

Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) metro istasyonunda bir kişi intihar etti. Yaşanan olayın ardından seferler durduruldu. Konu ile ilgili olarak ekiplerin incelemesi başladı.

Ankara Metrosunda İntihar !

Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) metro istasyonunda bir kişi intihar etti. Yaşanan olayın ardından seferler durduruldu. Konu ile ilgili olarak ekiplerin incelemesi başladı.

18 Aralık 2018 Salı 11:25
Ankara Metrosunda İntihar !

Olay, saat 09.45 sularında Atatürk Kültür Merkezi metro istasyonunda meydana geldi.

İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi, istasyona yaklaşan metronun önüne atladı.

Metro istasyonunda bulunan vatandaşlar durumu ilgili birimlere haber verdi.

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Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, vatandaşın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yaşanan olay sonrası metro seferleri durdurulurken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.12.2018 14:23
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ankara metrosunda intihar
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Kpssmagduruyum 3 saat önce

Allah rahmet eylesin. Kim bilir ne derdi vardı :(

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