Ankara Kalkınma Ajansından Hibe Duyurusu! (25 bin -500 Bin Arası Hibe Dağıtılacak)

Ankara Kalkınma Ajansı 2018 yılı proje teklif çağrısı çerçevesinde yer alan iki ayrı mali destek programıyla 15 milyon TL tutarında hibe desteği sağlayacak.

Ankara Kalkınma Ajansından yapılan açıklamada, İleri Teknoloji ürün ticarileştirme mali destek programıyla ilgili, "Programa, işletmeler (Mali destek programı son başvuru tarihinden en fazla 5 yıl önce kurulmuş ve teknoloji olgunluk düzeyi - TRL 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Üniversiteler başvuru yapabilirler. Toplam bütçesi 10 milyon TL olan İleri Teknoloji Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programında; asgari destek tutarı 25 bin TL, azami destek tutarı 500 bin TL olarak belirlendi. Program başvuruları, internet üzerinden (KAYS-PFD) sistemi üzerinden yapılacak. Programa internet üzerinden son başvuru tarihi 9 Mart 2018 saat 23.50 ve e-imza/ ıslak imzalı taahhütname son teslim tarihi 16 Mart 2018 saat 17.00'dir" ifadelerine yer verildi.

Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programındaysa yerel ürünlerin üretiminde yenilikçi uygulamalar ve yerel ürünlerin markalaşmasında, ticarileştirilmesinde, pazarlanmasında yenilikçi yaklaşımların destekleneceği belirtildi. Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek programıyla ilgili, "Toplam bütçesi 5 milyon TL olan Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programında; asgari destek tutarı 25 bin 000 TL, azami destek tutarı 500.000 TL olarak belirlendi. Program başvuruları, internet üzerinden (KAYS-PFD) sistemi üzerinden yapılacak. Programa internet üzerinden son başvuru tarihi 16 Mart 2018 Saat 23.50 ve proje dosyası son teslim tarihi 23 Mart 2018 Saat 17.00'dir. Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve ekleri www.ankaraka.org.tr ve www.kalkinma.gov.tr internet sitelerinde mevcuttur. Başvurular www.ankaraka.org.tr adresi üzerinden ulaşılabilen Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) Modülü kullanılarak elektronik ortamda yapılmalıdır. Başvuruların matbu kopyaları taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden aşağıdaki adrese teslim edilmelidir: T.C. Ankara Kalkınma Ajansı Aşağı Öveçler Mah. 1322 Cad. No: 11 06460 Çankaya/ ANKARA" denildi.

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