ankara il milli eğitim müdürü görevden alındı

Başkent Ankara'da İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Vefa Bardakçı görevden alındı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk göreve geldiğinde eğitim sisteminin aksamasında rol oynayanlarla yola devam etmeyeceğini ifade etmişti. Son günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nda üst düzey görevden almalar yaşanıyor. Son olarak Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı'yı görevden aldı.
Vefa Bardakcı, 02 Haziran 2016 tarihinde Ankara Milli Eğitim Müdürü olarak atanmıştı.
Görevden alınan Bardakcı'nın yerine Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Adana il eski müdürü Turan Akpınar getirildi.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA