Ankara'dan Acı Haber ! 1 Asker Şehit!

Ankara Polatlı'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Topçu ve Füze Okulu'na bağlı Sakarya Kışlası'nda, önceki gün ağır silah eğitim atışı sırasında bir kaza meydana gelmişti. Kazada 5 askerimiz yaralanmıştı.

Kazada yaralanan askerlerden 4'ü, Polatlı'daki hastanede yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan askerlerimizden evli ve 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Mehmet Han doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Mehmet Han'ın cenazesinin, toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'ın Zile ilçesine gönderileceği ifade edildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA