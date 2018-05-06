Ankara'da Yine Sağanak! Ev ve İş Yerlerini Su Bastı!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Fatih Caddesi üzerindeki bir çok aracın arızlandığı gözlemlenirken, Altgeçitlerde ve köprülerina tlında oluşan su birikintisi sebebiyle trafik durma noktasına geldi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde dün meydana gelen sel felaketinin şok atlatılmamışken, bu sefer de keçiören sağanak yağışa teslim oldu. Öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, hayatı adeta felç etti. Keçiören ve Pursaklar ilçelerinde su baskınlarıyla maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, bazı ev ve iş yerlerini su bastığı görüldü. Belediye'ye ait çok sayıda vidanjör şehrin çeşitli noktalarındaki yol, köprü altı ve sokaklarda tıkanan rögarlara müdahele ediyor.

Kuvvetli yağışın kent genelinde aralıklarla gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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