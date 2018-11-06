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Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da 5 aydır maaş alamadıklarını belirten inşaat işçileri toplu halde intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık iki saat sonra ikna edilen işçiler, intihar etmekten vazgeçtiler.

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da 5 aydır maaş alamadıklarını belirten inşaat işçileri toplu halde intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık iki saat sonra ikna edilen işçiler, intihar etmekten vazgeçtiler.

06 Kasım 2018 Salı 17:51
Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da 5 aydır maaş alamadıklarını belirten inşaat işçileri toplu halde intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık iki saat sonra ikna edilen işçiler, intihar etmekten vazgeçtiler.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, 5 aydır maaş alamadıklarını iddia eden inşaat işçileri, Ankara'da Anadolu Bulvarı'nda çalıştıkları binaya çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İşçilerin yakını olduğu belirtilen M.A ile polisler, işçilerin eylemlerine son vermesi için uzun süre gayret gösterdi.

Maaşlarını alamadıkları için mağdur olduklarını,ailelerine ekmek götüremediklerini, faturalarını ödeyemediklerini ve ikna olana kadar, maaşlarının ödeneceği garantisi verilene kadar aşağıya inmeyeceklerini belirten işçiler, polisin çabasıyla ikna edilerek eylemlerine son verdi.

Yaklaşık iki saat sonra ikna edilen işçiler, eylemlerine son verdi.

Aşağı inen 3 işçinin gözaltına alındığı belirtildi.

İşte o görüntüler;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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