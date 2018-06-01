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Ankara'da Sıfır Araç Taşıyan TIR Devrildi, Tüm Araçlar Hurdaya Döndü

İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Şahin C. idaresindeki Tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi neticesinde devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, sıfır araç yüklü olan Tır'daki 6 arazi aracı hurdaya döndü.

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Ankara'da Sıfır Araç Taşıyan TIR Devrildi, Tüm Araçlar Hurdaya Döndü

İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Şahin C. idaresindeki Tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi neticesinde devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, sıfır araç yüklü olan Tır'daki 6 arazi aracı hurdaya döndü.

01 Haziran 2018 Cuma 11:14
Ankara'da Sıfır Araç Taşıyan TIR Devrildi, Tüm Araçlar Hurdaya Döndü

İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Şahin C. idaresindeki Tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi neticesinde devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, sıfır araç yüklü olan Tır'daki 6 arazi aracı hurdaya döndü.

Ankara TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazaya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı. Kaza , Çamlıdere Tatak Mevkiinde meydana geldi.  Şahin C. idaresindeki Tır, henüz öğrenilemeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, sıfır araç yüklü Tır'daki 6 arazi aracı kullanılamaz hale geldi.

Yaralı sürücüye kazayı gören vatandaşlar tarafından ilk müdahele yapılırken, ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedavi yapıldı. Kazaya tanık olan bir vatandaş, Tır'ın yolda yalpalamaya başladığını daha sonra devrildiğini belirtti. Kaza sebebiyle TEM'de uzun araç kuyrukları oluştuğu gözlemlenirken, olay yerindeki çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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