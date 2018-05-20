Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ankara'da Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Felç Etti

Ankara'da sağanak yağışın hemen ardından gelen dolu , başkent sokaklarını beyaza bürüdü.  Ankara'da sağanak yağılın hemen ardından gelen doğu yağışı, başkentin sokaklarını beyaza bürüdü.

banner396

Ankara'da Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Felç Etti

Ankara'da sağanak yağışın hemen ardından gelen dolu , başkent sokaklarını beyaza bürüdü.  Ankara'da sağanak yağılın hemen ardından gelen doğu yağışı, başkentin sokaklarını beyaza bürüdü.

20 Mayıs 2018 Pazar 17:25
Ankara'da Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Felç Etti

Ankara'da sağanak yağışın hemen ardından gelen dolu , başkent sokaklarını beyaza bürüdü.  Ankara'da sağanak yağılın hemen ardından gelen doğu yağışı, başkentin sokaklarını beyaza bürüdü.

Ankara sokaklarında yoğun yağış sebebiyle su birikintileri yer yer sel görülürken, bazı ilçelerde yoğun dolu yağışından dolayı vatandaşların zor anlar yaşadığı bildiriliyor. Gölbaiındaki dolu yağışı sokakları beyaza bürüdü, görüntüler kış günlerini aratmadı. Ankara'da bir anda başlayan şiddetli yağış hayatı durma noktasına getirdi. İçişleri Bakanlığı'nın yakınındaki bir alt geçitte mahsur kalan otobüsteki yolcular, itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldı.

Akay Alt geçidinde mahsur kalan yolcu otobüsündeki onlarca kişi olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurulan merdiven vasıtasıyla kurtarıldı. 

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
AnkaraAnkara SağanakAnkara Sağanak Yağış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım Diyarbakır'da Konuştu: Bizim Kaderimiz, Tasamız Aynı
Başbakan Yıldırım Diyarbakır'da Konuştu: Bizim Kaderimiz, Tasamız Aynı
İnce: 4 Yıl İçinde 16 Yeni Meslek Çıkacak!
İnce: 4 Yıl İçinde 16 Yeni Meslek Çıkacak!
Hastaneden Kaçtığı Düşünülen Yaşlı Adam Tarlada Ölü Bulundu!
Hastaneden Kaçtığı Düşünülen Yaşlı Adam Tarlada Ölü Bulundu!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim