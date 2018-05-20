Ankara'da Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Felç Etti

Ankara'da sağanak yağışın hemen ardından gelen dolu , başkent sokaklarını beyaza bürüdü. Ankara'da sağanak yağılın hemen ardından gelen doğu yağışı, başkentin sokaklarını beyaza bürüdü.

Ankara sokaklarında yoğun yağış sebebiyle su birikintileri yer yer sel görülürken, bazı ilçelerde yoğun dolu yağışından dolayı vatandaşların zor anlar yaşadığı bildiriliyor. Gölbaiındaki dolu yağışı sokakları beyaza bürüdü, görüntüler kış günlerini aratmadı. Ankara'da bir anda başlayan şiddetli yağış hayatı durma noktasına getirdi. İçişleri Bakanlığı'nın yakınındaki bir alt geçitte mahsur kalan otobüsteki yolcular, itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldı.

Akay Alt geçidinde mahsur kalan yolcu otobüsündeki onlarca kişi olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurulan merdiven vasıtasıyla kurtarıldı.

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